Стало известно, кому принадлежали кости, найденные на ул. Металлистов в Туле

Фото Юлии Гришиной.

Стали известны подробности нашумевшей истории о найденных человеческих останках в районе дома №2 по улице Металлистов. Наш читатель Евгений Шевяков обнаружил части человеческого скелета.

Археологи отработали отвал и обнаружили части человеческого скелета — фрагмент черепной коробки, нижнюю челюсть, часть позвоночника, ключицу, тазовую, бедренную и берцовые кости.

Руководитель группы археологов Степан Уваркин утверждает, что такие находки в исторических частях старых городов — не редкость. Ведь в советское время церкви и церковные кладбища сносили, а на их месте строили дома и дороги. А теперь при замене коммуникаций строители зачастую вскрывают древние захоронения.

Степан Уваркин – Это погребение было разрушено еще в советское время, канализационный колодец на том месте уже был. Видимо, во время его установки много лет назад рабочие зацепили погребение, а потом просто засыпали его. Сейчас же, когда колодец вскрывали заново, кости опять вынули наверх. Мы уже полностью обработали этот участок, собрали все останки и передали их антропологу. После комплекса обработок, скорее всего, останки будут перезахоронены.

Алексей Свиридов, археолог, антрополог:

Алексей Свиридов – Эти кости принадлежат одному человеку. По сохранившейся нижней челюсти и зубам, а также по строению таза удалось определить, что это был мужчина, примерно 40−50 лет. Скелет не полный: отсутствует часть костей ног, большая часть позвоночника, часть черепа. Также среди этих костей были обнаружены кости животных, которых употребляли в пищу жители Тулы.

Денис Горецкий, начальник Инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия, прокомментировал ситуацию для Myslo:

Денис Горецкий – Руководителю археологической экспедиции было указано, что найденные артефакты должны вовремя обрабатываться и храниться по правилам. Думаю, соответствующие меры внутри организации будут приняты.

Денис Горецкий напомнил, что в случае обнаружения подобных находок необходимо сообщить об этом в региональную Инспекцию по государственной охране объектов культурного наследия. Контактная информация размещена на сайте.

Как сообщил начальник Управления капитального строительства города Тулы Александр Грачев, обнаружение подобных артефактов вполне предсказуемо и на темпы работ по реконструкции улицы не повлияет:

Александр Грачев – Это не единичная находка. Многие жители города помнят, как около 30 лет назад шло строительство перехода через улицу Советскую. Тогда строители вскрыли старое кладбище. При планировании работ мы учли, что археологам потребуется время для изучения культурных слоев. Поэтому на темп работ подобные находки не повлияют.