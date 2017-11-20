Туляков просят помочь восстановить сгоревшие гончарные мастерские

Фото Центра традиционной тульской керамики.

Центр тульской керамики был создан еще в начале 2000-х народным мастером Еленой Палевской. Здесь жителей и гостей города знакомили с удивительным миром тульской керамики и ее историей, насчитывающей более 500 лет. В настоящее время образцы традиционного тульского промысла представлены в крупнейших музеях страны.

С 2000 года в Центре мастера обучали жителей города тонкостям гончарного искусства. Центр традиционной тульской керамики получил признание на региональном уровне, став «организацией народных художественных промыслов». В 2013 году было построено второе здание Центра, где была создана первая группа по обучению профессии гончара молодых людей с физической и ментальной инвалидностью, в том числе расстройствами аутистического спектра (РАС). После творческой реабилитации многие из них обрели не просто профессию, а еще и уверенность в своих силах.

В планах руководителя Центра Елены Палевской были организация практических занятий студентов Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова , сотрудничество и обмен опытом с керамистами из других регионов, проведение творческих мастер-классов для туляков и гостей города, сотрудничество с валеоцентром с целью реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Но в ночь с 4 на 5 июня 2017 года из-за несоблюдения правил противопожарной безопасности на соседнем участке загорелся дом, огонь перекинулся на Центр, в итоге оба здания, где приумножались традиции тульских мастеров-керамистов, сгорели дотла.

Друзья помогли восстановить одно из зданий. Сейчас там продолжаются индивидуальные занятия с молодыми людьми с РАС.

Но восстановить второе утраченное здание Центра без помощи неравнодушных людей невозможно.

Друзья Центра тульской керамики разместили петицию на сайте planeta.org с призывом сохранить многовековые традиции гончарного искусства и помочь руководству Центра выполнить социальную миссию — работу по реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Внести свою лепту в восстановление уникального Центра может каждый.

Подробности на сайте и в группах Vk и Facebook.