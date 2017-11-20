новости
новости
Регистрация
Туляков просят помочь восстановить сгоревшие гончарные мастерские
Фото Центра традиционной тульской керамики.

Туляков просят помочь восстановить сгоревшие гончарные мастерские

С такой просьбой ко всем неравнодушным обратилась народный мастер Елена Палевская.

Центр тульской керамики был создан еще в начале 2000-х народным мастером Еленой Палевской. Здесь жителей и гостей города знакомили с удивительным миром тульской керамики и ее историей, насчитывающей более 500 лет. В настоящее время образцы традиционного тульского промысла представлены в крупнейших музеях страны.

С 2000 года в Центре мастера обучали жителей города тонкостям гончарного искусства. Центр традиционной тульской керамики получил признание на региональном уровне, став «организацией народных художественных промыслов». В 2013 году было построено второе здание Центра, где была создана первая группа по обучению профессии гончара молодых людей с физической и ментальной инвалидностью, в том числе расстройствами аутистического спектра (РАС). После творческой реабилитации многие из них обрели не просто профессию, а еще и уверенность в своих силах.

В планах руководителя Центра Елены Палевской были организация практических занятий студентов Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова, сотрудничество и обмен опытом с керамистами из других регионов, проведение творческих мастер-классов для туляков и гостей города, сотрудничество с валеоцентром с целью реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Но в ночь с 4 на 5 июня 2017 года из-за несоблюдения правил противопожарной безопасности на соседнем участке загорелся дом, огонь перекинулся на Центр, в итоге оба здания, где приумножались традиции тульских мастеров-керамистов, сгорели дотла.

Друзья помогли восстановить одно из зданий. Сейчас там продолжаются индивидуальные занятия с молодыми людьми с РАС.

Но восстановить второе утраченное здание Центра без помощи неравнодушных людей невозможно.

Друзья Центра тульской керамики разместили петицию на сайте planeta.org с призывом сохранить многовековые традиции гончарного искусства и помочь руководству Центра выполнить социальную миссию — работу по реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Внести свою лепту в восстановление уникального Центра может каждый.

Подробности на сайте и в группах Vk и Facebook.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:28 0
Другие статьи по темам
Событие
Сгоревшие гончарные мастерскиеуникальный Центр тульской керамики
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Стало известно, кому принадлежали кости, найденные на ул. Металлистов в Туле
Стало известно, кому принадлежали кости, найденные на ул. Металлистов в Туле
Квартира в новостройке или на вторичном рынке: что выгоднее?
Квартира в новостройке или на вторичном рынке: что выгоднее?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.