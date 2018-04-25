1000 находок археологов: Как проходили раскопки в центре Тулы

Фото Алексея Пирязева и из архива экспедиции.

Сегодня в Туле прошел брифинг руководителя археологической экспедиции по итогам работ на улице Металлистов и Крестовоздвиженской площади.

Руководитель археологической экспедиции Алексей Свиридов подвел итоги раскопок:

Алексей Свиридов – Сейчас основные работы завершены. Археологическая экспедиция работала в центре Тулы с сентября 2017 года. Проделана огромная работа. На улице Металлистов прокладывали до пяти видов коммуникаций. В проведении работ участвовали археологи из Липецка, Волгограда, Тулы и других городов. Я хочу поблагодарить жителей Тулы, которые приходили, чтобы «прикоснуться к своему прошлому», к истории города. Это для нас очень важно. Спасибо тульским археологам и музейным работникам.

На брифинг археологи взяли лишь часть из тысячи находок — самые интересные. Например, щипцы для колки лесных орехов. Они были обнаружены при раскопках ореховой лавки, вероятно, ими пользовался продавец. Это XVIII век.

– За каждой находкой — история, — говорит Алексей Свиридов. — Три столетия назад на торговой площади какая-то девушка обронила золотую сережку. Мы нашли также десятки ключей, которыми отпирали купеческие лавки.

Наиболее ценная для истории Тулы находка — огромный комплекс торговой площади, который сохранился под толщей земли в 1,5-2 метра.

Из самых интересных находок Алексей Свиридов выделил трактир, найденный рядом с башней Тульского кремля (XVIII-XIX вв.); венцы деревянного остова крепости в районе сквера оружейников; торговые погреба с деревянными стеллажами 1730-х годов; большие погреба второй половины XVIII века. Сейчас они законсервированы.



– Наибольший резонанс вызвали раскопки слоя начала XVIII века. Это самый ранний на этом участке городской слой. Мы обнаружили печь для обжига извести. Очевидно, она была создана, когда строился Казанский храм на Крестовоздвиженской площади. Мы также нашли фундамент старого храма.

Самой же яркой находкой, вызвавшей наибольший интерес у туляков, стало древнее захоронение в районе нынешней Крестовоздвиженской площади.

Первоначально были найдены ямы погребений, а затем, ниже, — ямы для гашения извести. Поначалу это даже посеяло среди горожан слухи о «чумном кладбище». Люди тревожились, что известь свидетельствует о том, что здесь хоронили заболевших чумой и холерой.

Однако археологи развеяли слухи:

– Ямы погребений на этом кладбище как бы «прорезают» ямы для гашения извести. Это значит, что погребения были сделаны гораздо позже печей.

Всего археологи нашли в этом месте 67 гробов, сделанных из половинок целого дерева. Человеческие останки из них изъяты и будут переданы антропологам для исследований, а впоследствии захоронены при посредничестве церкви.

– В захоронениях мы нашли хорошо сохранившуюся кожаную обувь: редкая находка – женские туфли. Покойная явно была не из простых! Два погребения были найдены в склепе. Во многих гробах кости лежат не в анатомическом порядке. Это не значит, что их кто-то «тревожил» до нас. Это из-за грунтовых вод.

По некоторым находкам были сделаны 3D-модели. В первую очередь они нужны археологам. К примеру, погреба законсервированы, но историки могут изучать их по моделям. Возможно, 3D-модели впоследствии будут использоваться и в экспозициях музеев.







