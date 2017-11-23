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Футболисты тульского «Арсенала» узнали, как делают чугун
Фото пресс-службы «Арсенала».

Футболисты тульского «Арсенала» узнали, как делают чугун

Оружейники побывали на экскурсии на предприятии «Тулачермет».

22 ноября тренеры и футболисты «Арсенала» побывали на «Тулачермете». Об этом сообщает клубная пресс-служба. Сначала оружейники встретились с рабочими предприятия и ответили на их вопросы.

Например, футболистов спрашивали о возможном попадании команды в еврокубки. Главный тренер Миодраг Божович рассказал:

- На данный момент у Тулы нет хорошей инфраструктуры, чтобы сразу выйти в еврокубки. Для всего нужно время. Пока мы не можем на равных бороться с признанными грандами. У нас в команде собрано много амбициозных футболистов, они способны показывать достойный результат. Я верю в своих парней. Если представится шанс побороться за попадание в Лигу чемпионов или Лигу Европы, мы сделаем все чтобы им воспользоваться.

Перед зимней заявочной кампанией интересовались трансферной политикой.

- Для нас главная задача сохранить зимой нынешний состав. Мы пока не можем приобретать футболистов за деньги. Так что будем искать варианты для усиления с минимальным вложением средств, — сообщил Божович.

После этого арсенальцев ждала экскурсия к одной из доменных печей.

- Оказавшись у основания 65-метровой махины, тренеры и футболисты сразу почувствовали мощнейшую энергетику рождения чугуна. На литейном дворе жарко! Текущие по желобам огненные реки расплавленного металла никого не оставили равнодушным. Температура чугуна — 1350 градусов, в самой печи — адские две с лишним тысячи! Жар от печи чувствовался на почтительном расстоянии, и это, похоже, больше других нравилось нашим замбийцам Стоппиле Сунзу и Эвансу Кангве, которые немного тоскуют по привычному климату, — рассказали в пресс-службе «Арсенала».

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Экскурсия "Арсенала" на "Тулачермет", Фото: 1
Экскурсия "Арсенала" на "Тулачермет", Фото: 2
Экскурсия "Арсенала" на "Тулачермет", Фото: 3
Экскурсия "Арсенала" на "Тулачермет", Фото: 4
Экскурсия "Арсенала" на "Тулачермет", Фото: 5
Экскурсия "Арсенала" на "Тулачермет", Фото: 6
Экскурсия "Арсенала" на "Тулачермет", Фото: 7
Экскурсия "Арсенала" на "Тулачермет", Фото: 8
Экскурсия "Арсенала" на "Тулачермет", Фото: 9
Экскурсия "Арсенала" на "Тулачермет", Фото: 10
Экскурсия "Арсенала" на "Тулачермет", Фото: 11
Экскурсия "Арсенала" на "Тулачермет", Фото: 12
Экскурсия "Арсенала" на "Тулачермет", Фото: 13
Экскурсия "Арсенала" на "Тулачермет", Фото: 14
Экскурсия "Арсенала" на "Тулачермет", Фото: 15
Экскурсия "Арсенала" на "Тулачермет", Фото: 16
Экскурсия "Арсенала" на "Тулачермет", Фото: 17
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