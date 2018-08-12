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В центре Тулы на месте раскопок древнего кладбища просел асфальт
Фото Дмитрия Дзюбина.

В центре Тулы на месте раскопок древнего кладбища просел асфальт

Новенькое покрытие на Крестовоздвиженской площади дало приличную усадку.

Туляки заметили, что на площади у нового фонтана начал проваливаться асфальт. Дорога просела в районе колодца, при этом перепад достигает 20-25 см.

Именно в этом месте весной этого года проходили масштабные археологические раскопки, в ходе которых был найден известковый фрагмент Крестовоздвиженской церкви XVIII века, а рядом – часть старинного городского кладбища (историки нашли 67 гробов) и печь для извести.

Также в этом месте был обнаружен огромный комплекс торговой площади, который сохранился под толщей земли в 1,5-2 метра. Из самых интересных находок археологи выделили трактир, найденный рядом с башней Тульского кремля (XVIII-XIX вв.); венцы деревянного остова крепости в районе сквера оружейников; торговые погреба с деревянными стеллажами 1730-х годов; большие погреба второй половины XVIII века. Сейчас они законсервированы.


Связан ли провал с тем, что после работы археологов дорожники некачественно засыпали пустоты перед тем, как положить асфальт, пока неизвестно.
Сюжет: Раскопки в центре Тулы
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:50 +6
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