В центре Тулы на месте раскопок древнего кладбища просел асфальт

Фото Дмитрия Дзюбина.

Туляки заметили, что на площади у нового фонтана начал проваливаться асфальт. Дорога просела в районе колодца, при этом перепад достигает 20-25 см.

Именно в этом месте весной этого года проходили масштабные археологические раскопки, в ходе которых был найден известковый фрагмент Крестовоздвиженской церкви XVIII века, а рядом – часть старинного городского кладбища (историки нашли 67 гробов) и печь для извести.

Также в этом месте был обнаружен огромный комплекс торговой площади, который сохранился под толщей земли в 1,5-2 метра. Из самых интересных находок археологи выделили трактир, найденный рядом с башней Тульского кремля (XVIII-XIX вв.); венцы деревянного остова крепости в районе сквера оружейников; торговые погреба с деревянными стеллажами 1730-х годов; большие погреба второй половины XVIII века. Сейчас они законсервированы.





Связан ли провал с тем, что после работы археологов дорожники некачественно засыпали пустоты перед тем, как положить асфальт, пока неизвестно.