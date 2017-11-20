Туляк: На ул. Металлистов человеческие кости и остатки гроба три месяца лежат под открытым небом

Фото Евгения Шевякова и Дмитрия Дзюбина.

При монтаже смотровых колодцев случайно было вскрыто старое захоронение. Нечаянной находкой рабочих за все это время никто так и не заинтересовался.

О находке на улице Металлистов в редакцию написал наш читатель и герой наших публикаций, любитель истории и коллекционер Евгений Шевяков.

– Предыстория такова, – рассказывает Евгений. – Еще до перекрытия движения транспорта по ул. Металлистов и начала работ по замене коммуникаций, на подъезде к воротам двора дома №2, обустраивали два смотровых колодца.

При монтаже одного из них было вскрыто старое захоронение.

Ковш экскаватора выгреб с глубины как минимум один гроб. Земля вместе с останками была сброшена в отвал, в нескольких метрах от места работ.

Уж не знаю, не заметили рабочие торчащие из отвала кости, посчитали ли их останками животных или просто решили не связываться, однако колодец сделали, яму засыпали песком, а рядом, в куче земли, остались лежать кости и остатки гроба.

Похоже, вскрыли либо кладбище при находившейся поблизости Казанской церкви, либо одиночное захоронение священника того же храма. Дело было в начале августа.

Евгений обнаружил эти кости в начале сентября. Он коллекционирует старинные изразцы и кирпичи, и поэтому, как только где-то ломают старый дом или печь, старается посетить это место: вдруг выбросили интересный экземпляр? И вот, возле дома №2 по улице Металлистов он наткнулся на кости и части старого гроба. Евгений сделал фото находки.

Рёбра:

Фаланга:

Крупная кость:

Позвонок:



– Гроб не привычный нам, дощатый, а долблёный, из целого бревна, – рассказывает Евгений Шевяков. – Это обстоятельство и состояние костей позволяют примерно датировать время захоронения – XVII-XVIII века.



Самый крупный фрагмент гроба:



По словам Евгения, чуть позже один из туляков выложил фото с места в твиттер, новость подхватили некоторые региональные интернет-ресурсы.

– Реакция общественности была нулевой. А потом появились и весьма мутные опровержения. Например, на одном из сайтов вышла новость с таким заголовком «Рабочий опроверг информацию о найденных человеческих костях на улице Металлистов». Рабочий опроверг. А остальные?

После обнаружения останков я попытался обратить на это хоть чьё-то внимание! – пишет Евгений. – Начал с археологов, копавшихся на улице. Описал ситуацию, сориентировал по месту. Обещали посмотреть. Посмотрели или нет, не знаю. На месте всё без изменений.

По словам Евгения, он обращался на пост МЧС у центрального офиса Сбербанка, частным порядком проконсультировался со знакомыми полицейскими. Все направляли его к археологам.

Дальше Евгений пошел по музеям. Не заинтересовались.

– Второй раз поймал археологов на Металлистов (уже других). Результат нулевой. Знакомые пытались обратить на это дело внимание служителей церкви. Безрезультатно.

Все это время останки лежали под открытым небом, их заваливали мусором (рядом – контейнерная площадка).

Собаки кости не растаскивали (слишком уж старые, видимо), а вот рабочие периодически использовали те места в качестве туалета.



– Прошло три месяца, тихие попытки привлечь хоть чьё-то внимание не увенчались успехом. Единственное, что изменилось: исчез крупный фрагмент гроба. Скоро земля промерзнет, ляжет снег, и что произойдет с останками за зиму, неизвестно. Решил написать на Myslo.

Собрал кости с поверхности отвала, сделал фото. Вглубь не лез, но и так набралось довольно много: ребра, ключицы, позвонки, фаланги пальцев, фрагмент челюсти с зубом и пр.

По состоянию на 20 ноября всё оставалось без изменений.



Как рассказали Myslo тульские археологи, в случае, если при раскопках или при каких-то других ситуациях в земле были обнаружены старые кости, их, конечно, выбрасывать не должны. Находку фиксируют, фотографируют, чертят план. При необходимости делают анализ. В итоге кости должны перезахоронить. Какие-либо предметы, обнаруженные в захоронении поступают на хранение в фонды музеев, что-то может даже попасть в экспозицию.

О ситуации Myslo сообщил группе археологов из Липецка, которые ответственны за этот участок работ.

из истории

Рабочие раскопали кладбище при Казанском храме?

Казанский храм стоял на Металлистов в месте ее соединения с кремлем. Подробно о нем мы писали здесь. Храм в честь Казанской иконы Божией Матери был построен в Туле еще в XVII веке вместе с Благовещенским и Крестовоздвиженским храмами. Из них до наших дней сохранился лишь Благовещенский.

Сильно пострадав при пожаре 1834 года, Казанская церковь была разобрана, и на ее месте построили новый храм по проекту архитектора Василия Федосеева. Значительную часть денег для строительства пожертвовал купец II гильдии, потомственный почетный гражданин Степан Иванович Трухин. Освящена церковь была 6 июля 1858 года. В 1868 году построили новую колокольню.



Величественный Казанский храм стоял на месте, где сейчас находится профлицей №4 (Тула, ул. Металлистов, 2-а).

В числе ценностей храма были:

резная Казанская икона Божией Матери на серебряной доске — дар царя Алексея Михайловича и жены его Марии Ильиничны, сделанный в 1665 году «для рождения и многолетнего здравия сына своего… Симеона», Казанская икона Божией Матери, шитая золотом и серебром по красному атласу. По преданию, она была собственноручно изготовлена и подарена храму Натальей Кирилловной, второй женой царя Алексея Михайловича, матерью Петра I;



Наталья Кирилловна Нарышкина.

еще одну Казанскую икону Божией Матери прислал в Тулу митрополит Казанский Маркелл в 1698 году;

Владимирская икона Божией Матери 1597 года в богатом окладе, изготовленном в 1694 году из золота и серебра, украшенном драгоценными камнями и жемчугом;

кадило с серебряной крышкой, выполненной в форме церкви;

напрестольный крест в чеканном серебряном позолоченном окладе, украшенный самоцветами и жемчугом.

После 1917 года все эти реликвии обрели значение «были».