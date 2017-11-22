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В Туле учреждено «Суворовское землячество»
Фото: Александр Колесник

В Туле учреждено «Суворовское землячество»

Общественная организация будет способствовать решению проблем Суворовского района, поддержке интересных и важных для жителей проектов.

В выставочном зале АО «Тулаточмаш» состоялось учредительное собрание новой общественной организации – «Суворовского землячества». В мероприятии приняли участие руководитель предприятия Владимир Филиппов, глава администрации Суворовского района Геннадий Сорокин, почетный гражданин района Павел Асеев, фотохудожник, журналист и директор издательства Василий Дворецкий и другие уроженцы Суворова.

Члены собрания приняли решение о создании региональной общественной организации «Суворовское землячество», избрали руководителей, утвердили Устав и план работы на год.

Все члены «Суворовского землячества» – успешные, состоявшиеся в жизни люди, не забывающие о своей малой родине, готовые заботиться о ней и поддерживать связи с земляками.

Новая общественная организация будет способствовать социально-экономическому развитию и решению проблем Суворовского района, поддержке интересных, важных для его жителей проектов –  образовательных, патриотических, культурных, спортивных и нацеленных на поддержку одаренных детей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:27 +3
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