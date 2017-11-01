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Башню Водяных ворот в Тульском кремле откроют для посетителей

Башню Водяных ворот в Тульском кремле откроют для посетителей

Пока это единственная башня, закрытая для посещения.

Кроме того, на набережную Упы можно будет попасть непосредственно через кремль.

Об этом сообщила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Она отметила, что сейчас на набережной ведутся работы, а после их окончания башня и ворота рядом с ней будут открыты для посетителей.

– Этот путь был очень важен для жителей Тулы, по нему шел Крестный ход на Крещение для освящения иордани, – сказал Рыбкина.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:25 +2
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