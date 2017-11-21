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Археологи о человеческих останках на Металлистов в Туле: Рабочие копали здесь незаконно!
На фото - фрагмент черепа. Фото Дмитрия Дзюбина, Юлии Гришиной и Евгения Шевякова.

Археологи о человеческих останках на Металлистов в Туле: Рабочие копали здесь незаконно!

На публикацию Myslo откликнулись археологи. Они уже изучили место находки.

Липецкие археологи, которые проводят раскопки на улице Металлистов в Туле, заинтересовались обнаруженными возле дома №2 человеческими останками. Уже несколько часов они работают на месте.

– Кости действительно принадлежат человеку, – рассказал Myslo руководитель археологических раскопок на улице Металлистов Александр Иншаков. К слову, он мгновенно отреагировал на сообщение редакции об обнаружении костей.

Галерея
Человеческие останки на улице Металлистов, Фото: 1
Человеческие останки на улице Металлистов, Фото: 2
Человеческие останки на улице Металлистов, Фото: 3
Человеческие останки на улице Металлистов, Фото: 4
Человеческие останки на улице Металлистов, Фото: 5
Человеческие останки на улице Металлистов, Фото: 6
Человеческие останки на улице Металлистов, Фото: 7
Человеческие останки на улице Металлистов, Фото: 8
Человеческие останки на улице Металлистов, Фото: 9
Человеческие останки на улице Металлистов, Фото: 10
Человеческие останки на улице Металлистов, Фото: 11
Человеческие останки на улице Металлистов, Фото: 12
Человеческие останки на улице Металлистов, Фото: 13
Человеческие останки на улице Металлистов, Фото: 14
показать все фотографии

Александр Иншаков

– Определить возраст останков на месте не представляется возможным. Антрополог обследует их в ближайшие дни. Но это точно древнее захоронение. Здесь целый культурный слой! Рабочие, которые устроили этот колодец, действовали незаконно. Они могли копать здесь только после обследования места археологами.

По словам историков, рабочие нарушили федеральный закон. Уже завтра археологи сообщат об этом в региональное министерство культуры.

Что касается останков, то историки предпримут все возможные меры для их сохранения и изучения. 

Галерея
Человеческие останки на улице Металлистов, Фото: 1
Человеческие останки на улице Металлистов, Фото: 2
Человеческие останки на улице Металлистов, Фото: 3
Человеческие останки на улице Металлистов, Фото: 4
Человеческие останки на улице Металлистов, Фото: 5
Человеческие останки на улице Металлистов, Фото: 6
Человеческие останки на улице Металлистов, Фото: 7
Человеческие останки на улице Металлистов, Фото: 8
показать все фотографии
 

Напомним, сегодня Myslo рассказал о том, что в районе дома №2 по улице Металлистов были найдены человеческие кости и остатки гроба. Видимо, рабочие, которые обустраивали смотровой колодец, раскопали древнее захоронение. По одной из версий, это было кладбище Казанской церкви, которая находилась много лет назад на этом месте.

Работы по обустройству колодцев начались еще до перекрытия улицы Металлистов. При монтаже одного из колодцев было вскрыто старое захоронение.

Ковш экскаватора выгреб с глубины как минимум один гроб.

Также было найдено много костей: ребра, ключицы, позвонки, фаланги пальцев, фрагмент челюсти с зубом и пр.

Земля вместе с останками была сброшена в отвал, в нескольких метрах от места работ.

О ситуации Myslo сообщил группе археологов из Липецка.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:39 +3
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Люди
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Тула

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