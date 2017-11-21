В Тулу приехал новомосковский театр

Сегодня, 21 ноября, тулякам покажут «Мою прекрасную леди (Пигмалион)», завтра — сентиментальную «Первую любовь» Тургенева. О том, как живет новомосковский театр, мы поговорили с главным режиссером филиала Дмитрием Красновым.

– Дмитрий Алексеевич, как считаете, почему тульским любителям театра обязательно надо прийти на спектакли Новомосковска?

– Нехорошо, наверное, хвалить самого себя. Наверное, потому, что это любимая поколениями «Моя прекрасная леди». Это Бернард Шоу. Мы попытались сделать яркий музыкальный спектакль. Актеры прекрасно работают. Очень хорошая работа нашего главного художника Ирины Блохиной. К сожалению, новомосковский театр в Туле мало кто знает. Он заслуживает того, чтобы его работы оценили и туляки.

– Тяжело было переносить эти работы в Тулу? Все-таки сцены очень разные. В Новомосковске она совсем маленькая.

– Сейчас как раз пытаемся этим заниматься: создать камерность на огромной тульской сцене. Артистам тоже будет сложно. Надо привыкнуть к большому пространству, огромности зала.

– В Тулу новомосковский театр приезжает не первый раз. Возможны ли аналогичные гастроли тульского театра в Новомосковске?

– Тут проблема все та же — сцена. Малую форму в большое пространство еще можно поместить, а вот наоборот — практически невозможно. На нашу сцену тульские декорации просто не поместятся. А если встанут, у актеров не будет пространства, где играть. Для таких выездов подходят только спектакли с малой сцены, но их сейчас немного.

– Как вообще живется театру в небольшом городе? Насколько он популярен?

– Конечно, в небольшом городе очень сложно поддерживать интерес к театру. Интерес к нам в Новомосковске есть, это чувствуется. И если зритель ходит, наполняет зал, значит, театру есть, чем его привлечь. Хорошо, что это нам удается не комедиями, а классикой. Еще одна сложность — мы работаем только в субботу и воскресенье. Зато имеется радость репетиционного периода. Или играем для школьников. У нас есть такой проект, называется «Уроки литературы». В будние дни показываем днем классику — «Первую любовь», «Принц и нищий», «Пиковую даму». Зал, как правило, заполнен до отказа. Также днем играем спектакли для самых маленьких зрителей.

– А что в ближайших планах?

– Их, как всегда, громадье. Ведем переговоры с Мичуринском об обменных гастролях. Сейчас к елочной кампании делаем японскую сказку для маленьких и больших детей. Постановка, как вы понимаете, непростая. Это своеобразная эстетика, со своим колоритом. Называться она будет «Снежная сказка» по мотивам японских народных сказок. Среди ближайших премьер «Бременские музыканты». А 24 февраля будущего года на премьере «Хозяйки гостиницы» Гольдони отпразднуем 80-летие театра.

– Сейчас, перед началом спектаклей в Туле, волнение есть?

– Оно есть всегда. Это ведь своеобразный отчет о проделанной работе за год.