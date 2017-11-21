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Качество работы общественного транспорта Тулы на 44-м месте по России
Фото Алексея Пирязева.

Качество работы общественного транспорта Тулы на 44-м месте по России

По сравнению с прошлым годом наш город поднялся на 2 пункта.

Специалисты Domofond выяснили, как жители России оценивают работу общественного транспорта в своих городах. На основе исследования аналитики составили рейтинг 100 крупнейших населенных пунктов Российской Федерации.

Лидерство второй год подряд удерживает Тюмень, ее жители на 7 из 10 баллов оценили работу общественный транспорт, а также отмечают, что «общественный транспорт ходит часто» и «можно легко уехать куда угодно».

На втором месте (как и в прошлом году) – Грозный. По мнению жителей, в они могут быстро «доехать до работы, базара» и «почти со двора выехать куда угодно в любое время суток». 
 
На третьем месте (аналогично прошлому году) – Ангарск, где «удобно расположены транспортные остановки». Город получил от жителей 6,5 балла.
 
На четвертом – Армавир, он также сохранил свои позиции с прошлого года. Пятое досталось Санкт-Петербургу (+2), шестое – Москве (+2). Неплохо обстоят дела также с транспортом в Мурманске (7 место, -2 строчки в рейтинге), Улан-Удэ (8 место, +3 строчки в рейтинге), Сочи (9 место, +12 строчки в рейтинге) и Чите (10 место, +22 строчки в рейтинге).
 
Жители Сочи считают, что в их городе в шаговой доступности от дома «много общественного транспорта», а читинцы говорят об удобной транспортной развязке. 
 
Тула - на 44-м месте, прибавила два пункта в сравнении с прошлым годом.
 
Липецк, чей опыт по внедрению валидаторов для оплаты проезда изучала Тула, в этом году оказался на 43 месте, потеряв 7 позиций в сравнении с прошлым годом.
 
Соседи Тулы  - Орел и Рязань намного ниже в рейтинге – 81 и 91 место соответственно. Калуга – на 29 месте.
 
 
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:57 +1
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