новости
новости
Регистрация
В Туле продолжаются работы по озеленению территорий
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле продолжаются работы по озеленению территорий

Саженцы краснолистного клёна высажены рядом с домом №17 по улице М. Горького.

Высадка деревьев состоялась в пятницу, 10 ноября, в районе дома №17 по улице М. Горького. Специалисты «Сервисного центра города Тулы» высадили 15 саженцев краснолистного клена.

Всего на территории областного центра этой осенью планируется высадить более четырёх тысяч саженцев – порядка 500 деревьев и 3,5 тысяч кустарников: красный и зеленый клены, липа, рябина, барбарис, шиповник, лапчатка, дёрен, красный пузыреплодник.

Работы по посадке зеленых насаждений должны завершиться 24 ноября. По словам экологов и биологов, посадка деревьев с закрытой корневой системой возможна при морозе до 15 градусов.

Посадка проводится с учетом пожелания жителей – в местах отдыха туляков и на улицах Советской, Чмутова, Октябрьской, проспекте Ленине, площади Победы и других.

Напомним, ранеев Новомосковске состоялась акция «Новомосковск, дыши!», в рамках которой в парке Памяти были высажены 100 молодых сосен.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:17 +3
Другие статьи по темам
Событие
высадка деревьевпосадили клёныозеленение ТулыСервисный центр города Тулы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Смерть младенца в Тульской области: несовершеннолетняя мать рассказала о беременности и родах
Смерть младенца в Тульской области: несовершеннолетняя мать рассказала о беременности и родах
Погода в Туле на выходных: пасмурно, прохладно, небольшой дождь
Погода в Туле на выходных: пасмурно, прохладно, небольшой дождь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.