В Туле продолжаются работы по озеленению территорий

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Саженцы краснолистного клёна высажены рядом с домом №17 по улице М. Горького.

Высадка деревьев состоялась в пятницу, 10 ноября, в районе дома №17 по улице М. Горького. Специалисты «Сервисного центра города Тулы» высадили 15 саженцев краснолистного клена.

Всего на территории областного центра этой осенью планируется высадить более четырёх тысяч саженцев – порядка 500 деревьев и 3,5 тысяч кустарников: красный и зеленый клены, липа, рябина, барбарис, шиповник, лапчатка, дёрен, красный пузыреплодник.

Работы по посадке зеленых насаждений должны завершиться 24 ноября. По словам экологов и биологов, посадка деревьев с закрытой корневой системой возможна при морозе до 15 градусов.

Посадка проводится с учетом пожелания жителей – в местах отдыха туляков и на улицах Советской, Чмутова, Октябрьской, проспекте Ленине, площади Победы и других.

Напомним, ранеев Новомосковске состоялась акция «Новомосковск, дыши!», в рамках которой в парке Памяти были высажены 100 молодых сосен.