Фото пресс-службы правительства Тульской области.

9 ноября в Новомосковске высадили 100 сосен. Мероприятие состоялось в рамках акции «Новомосковск, дыши!» регионального проекта «Кислород городам!».



Организатор акции — Тульская региональная общественная организация «Экологическая защита».

Саженцы посадили в парке Памяти и вдоль Паркового проезда напротив мемориала павшим в Великой Отечественной войне.





Участие в акции приняли заместитель министра — директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Тульской области Диана Гришина, глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев, работники предприятий, волонтеры и студенты.



Как сообщает пресс-служба регионального правительства, мероприятие стало самым масштабным за 4 года проведения акции «Новомосковск, дыши!».