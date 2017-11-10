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В Новомосковске высадили 100 сосен
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Новомосковске высадили 100 сосен

Организатор акции — Тульская региональная общественная организация «Экологическая защита».

9 ноября в Новомосковске высадили 100 сосен. Мероприятие состоялось в рамках акции «Новомосковск, дыши!» регионального проекта «Кислород городам!».

Организатор акции — Тульская региональная общественная организация «Экологическая защита».

Саженцы посадили в парке Памяти и вдоль Паркового проезда напротив мемориала павшим в Великой Отечественной войне.



Участие в акции приняли заместитель министра — директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Тульской области Диана Гришина, глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев, работники предприятий, волонтеры и студенты.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, мероприятие стало самым масштабным за 4 года проведения акции «Новомосковск, дыши!».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:17 +3
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