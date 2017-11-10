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Смерть младенца в Тульской области: несовершеннолетняя мать рассказала о беременности и родах

Смерть младенца в Тульской области: несовершеннолетняя мать рассказала о беременности и родах

Девочка заявила, что родила ребенка мертвым и выкинула его на помойку.

15-летняя девочка, выкинувшая новорожденного ребенка на помойку, и ее родители стали участниками передачи «Мужское и женское» на Первом канале.

Напомним,  вечером 6 ноября 2017 года в одном из поселков Щекинского района Тульской области в мусорном контейнере было найдено тело новорожденного мальчика.

По результатам доследственной проверки следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Согласно предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти новорожденного явилась тяжелая гипоксия при рождении.

Как уже сообщал Myslo, матерью ребенка оказалась 15-летняя девушка. По данным следствия, она скрывала свою беременность от родителей, родила сама дома, в ванной.

Правоохранительные органы исследуют степень участия родителей несовершеннолетней матери в ее воспитании и их осведомленность в произошедшем.

Мама в студии телеканала заявила, что о беременности дочери не знала. Утром после родов она видела, что у девочки ноги в крови. На вопрос «что случилось», услышала, что у дочери обильные месячные пришли и поверила в это. 

– Только когда приехала полиция, узнала, что дочь беременная была. По ней не было заметно, – пояснила женщина.

По ее словам, дочь всегда помогала младшему брату с уроками. За ней особо никуда не замечали, чтобы она гуляла.  Училась хорошо, в олимпиадах участвовала. С детства была взрослой, самостоятельной.

– Видимся утром и вечером. Мы с мужем работаем. С возрастом дочь стала более скрытной, меньше стала делиться с нами своими проблемами. Но у нас дверей в квартире нет, казалось, что мы все друг о друге знаем, – добавила мать.

Сама девочка также уверяла, что никто из близких не знал о беременности. 

– Купила тест,  сделала. Он показал две полоски. Я никому не стала говорить, скрывала. Носила свободную одежду. Никто из родителей ничего не замечал. Надеялась, что рожу и меня за это ругать никто не будет. Думала, что рожу в больнице и скажу родителям о беременности при родах.

Кстати, на программе девочка рассказала о родах другую историю, нежели сотрудникам правоохранительных органов. В ней она рожала не в ванной, а на кухне. 

– Когда рожала, мне было не больно. Он просто выскочил, когда я пошла в туалет (ведро стоит на кухне), и лежит не двигается. Завернула в тряпку и отнесла на помойку. А потом приехала полиция и начали спрашивать. Я сначала отнекивалась, меня повезли в больницу. Врач осмотрел и сказал, что я рожала, – пояснила она.

При этом об отце ребенка девочка отказалась говорить, заявив, что он тоже не знал о ее беременности.

При подготовке передачи съемочная группа Первого канала побывала в школе, где учится девочка, и пообщались с учителем истории.

– Она у нас на хорошем счету, учится на 4 и 5, участвует в соревнованиях, – говорит педагог. – Беременности не заметил, обратил внимание только, что последнюю четверть она стала чуть хуже учиться. 

Стоит отметить, что отец девочки до последнего отказывался верить в то, что его дочь была беременна. 

Ведущие программы, выслушав всех участников, пришли к выводу, что мать девочки знала о беременности дочери и помогала ей при родах.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:29 0
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Место
ЩекиноТульская область

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