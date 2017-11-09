В Туле в пруд Платоновского парка вновь сливают отходы
В замерзшем водоеме застыла жидкость, которая напоминает мыльную воду.
Напомним, ранее в пруду Платоновского парка были обнаружены нефтепродукты. Застройщик – ГК «Стройкомплект» – подтвердил, что труба действительно принадлежит ему, но пользуется он ею на вполне законных основаниях: согласно техусловиям, которые выдало управление транспорта и дорожного хозяйства Тулы, таким образом организована работа ливневой канализации. Через нее ведется сброс дождевых вод с крыши детского сада и двух уже возведенных многоэтажек. В документе указано, что очищенные ливневые стоки сбрасываются в овраг на краю Платоновского парка. При этом локальные очистные сооружения имеются и работают в системе ливневой канализации будущего микрорайона.
Один из проектов благоустройства предполагает создание пляжной зоны с деревянными мостками и водными фонтанчиками.
– Воду мы доведем до нужного состояния, уберем весь хлам со дна, приведем в порядок береговую линию, – пообещал министр экологии Юрий Панфилов.
– Общая территория парка составляет около 30 га, – пояснил после субботника Андрей Журавлев, директор ГУ «Тульские парки». – Это большая территория. И совершенно очевидно, что тут помимо той рекреационной части, которая уже благоустроена, нужны элементы, присущие всем тульским паркам. Это и спортивные площадки, и вело-пешеходная сеть, и освещение. Всё это предстоит спланировать, представить эскизные проекты на обсуждение жителям. Посмотреть логистику парка – откуда идет трафик людей, какая востребованность той или иной зоны. И только после этого приступать к реализации проекта.
Как сказал Андрей Журавлев, в планах – создание пляжной зоны, но этому должны обязательно предшествовать работы по очистке дна, береговой линии, биологической реабилитации водоема.