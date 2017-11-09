В Туле в пруд Платоновского парка вновь сливают отходы

Фото Алексея Пирязева.

Сегодня утром вновь зафиксирован слив отходов в пруд Платоновского парка. О новом инциденте Myslo сообщили читатели портала.

В замерзшем водоеме застыла жидкость, которая напоминает мыльную воду. Попала она из ручья, который начинается от трубы, проложенной от строительной площадки микрорайона «Зеленстрой-2». Труба выведена в овраг на краю Платоновского парка.

Напомним, ранее в пруду Платоновского парка были обнаружены нефтепродукты. Застройщик – ГК «Стройкомплект» – подтвердил, что труба действительно принадлежит ему, но пользуется он ею на вполне законных основаниях: согласно техусловиям, которые выдало управление транспорта и дорожного хозяйства Тулы, таким образом организована работа ливневой канализации. Через нее ведется сброс дождевых вод с крыши детского сада и двух уже возведенных многоэтажек. В документе указано, что очищенные ливневые стоки сбрасываются в овраг на краю Платоновского парка. При этом локальные очистные сооружения имеются и работают в системе ливневой канализации будущего микрорайона.

На данный момент территория парка не является собственностью Тульской области, а находится в аренде. До конца года Росимущество передаст его в собственность госучреждения «Тульские парки». Со следующего года «Тульские парки» приступят к эксплуатации (содержанию и благоустройству) территории.