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В Туле в пруд Платоновского парка вновь сливают отходы
Фото Алексея Пирязева.

В Туле в пруд Платоновского парка вновь сливают отходы

В замерзшем водоеме застыла жидкость, которая напоминает мыльную воду.

Сегодня утром вновь зафиксирован слив отходов в пруд Платоновского парка. О новом инциденте Myslo сообщили читатели портала.
 
В замерзшем водоеме застыла жидкость, которая напоминает мыльную воду. Попала она из ручья, который начинается от трубы, проложенной от  строительной площадки микрорайона «Зеленстрой-2». Труба выведена в овраг на краю Платоновского парка.
 

 

Напомним, ранее в пруду Платоновского парка были обнаружены нефтепродукты. Застройщик – ГК «Стройкомплект» – подтвердил, что труба действительно принадлежит ему, но пользуется он ею на вполне законных основаниях: согласно техусловиям, которые выдало управление транспорта и дорожного хозяйства Тулы, таким образом организована работа ливневой канализации. Через нее ведется сброс дождевых вод с крыши детского сада и двух уже возведенных многоэтажек. В документе указано, что очищенные ливневые стоки сбрасываются в овраг на краю Платоновского парка. При этом локальные очистные сооружения имеются и работают в системе ливневой канализации будущего микрорайона.

На данный момент территория парка не является собственностью Тульской области, а находится в аренде. До конца года Росимущество передаст его в собственность госучреждения «Тульские парки». Со следующего года «Тульские парки» приступят к эксплуатации (содержанию и благоустройству) территории.
 

Один из проектов благоустройства предполагает создание пляжной зоны с деревянными мостками и водными фонтанчиками.

Воду мы доведем до нужного состояния, уберем весь хлам со дна, приведем в порядок береговую линию, – пообещал министр экологии Юрий Панфилов.

– Общая территория парка составляет около 30 га, – пояснил после субботника Андрей Журавлев, директор ГУ «Тульские парки». – Это большая территория. И совершенно очевидно, что тут помимо той рекреационной части, которая уже благоустроена, нужны элементы, присущие всем тульским паркам. Это и спортивные площадки, и вело-пешеходная сеть, и освещение. Всё это предстоит спланировать, представить эскизные проекты на обсуждение жителям. Посмотреть логистику парка – откуда идет трафик людей, какая востребованность той или иной зоны. И только после этого приступать к реализации проекта.

Как сказал Андрей Журавлев, в планах – создание пляжной зоны, но этому должны обязательно предшествовать работы по очистке дна, береговой линии, биологической реабилитации водоема.

 

 

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В Туле в пруд Платоновского парка вновь сливают отходы, Фото: 1
В Туле в пруд Платоновского парка вновь сливают отходы, Фото: 2
В Туле в пруд Платоновского парка вновь сливают отходы, Фото: 3
В Туле в пруд Платоновского парка вновь сливают отходы, Фото: 4
В Туле в пруд Платоновского парка вновь сливают отходы, Фото: 5
В Туле в пруд Платоновского парка вновь сливают отходы, Фото: 6
В Туле в пруд Платоновского парка вновь сливают отходы, Фото: 7
В Туле в пруд Платоновского парка вновь сливают отходы, Фото: 8
В Туле в пруд Платоновского парка вновь сливают отходы, Фото: 9
В Туле в пруд Платоновского парка вновь сливают отходы, Фото: 10
В Туле в пруд Платоновского парка вновь сливают отходы, Фото: 11
В Туле в пруд Платоновского парка вновь сливают отходы, Фото: 12
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:57 0
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