В пруду Платоновского парка обнаружены нефтепродукты

Фото Алексея Пирязева.

Днем 27 августа туляки, гуляющие в Платоновском парке, обратили внимание на странное зелено-голубое пятно, которое появилось на поверхности пруда. Вместе с ним появился и химический запах, похожий на краску или ацетон. Туляки отметили, что еще накануне пятна не видели и вода была чистой.

В тот же день, в воскресенье, в парк прибыли сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Тульской области. Как сообщил Myslo руководитель ведомства Юрий Панфилов, в ходе выездной проверки был зафиксирован факт загрязнения и было отобрано пять проб воды.

На проведение лабораторной экспертизы воды ушло пять дней. За это время репортерская группа самостоятельно попыталась найти источник загрязнения. Отдыхающие в парке туляки из-за характерного запаха и неестественного цвета пятна предположили, что в воду неизвестные вылили бочку с краской. Но если бы это было так, то на берегу должны были остаться следы краски. Однако берег был чист.

Одна из неофициально озвученных версий – загрязняющие вещества попали в пруд из трубы, которая проложена к пруду. Непосредственно вблизи водного объекта никакой трубы не нашлось. Рядом с Платоновским парком нет никаких производств, которые могли бы совершить сброс отходов. Есть только строительная площадка микрорайона «Зеленстрой-2». Именно поэтому направились в ее сторону. На краю парка оказалась закопана труба, выведенная в овраг. Из нее текла тонкая струя воды.

Застройщик – ГК «Стройкомплект» – подтвердил, что труба действительно принадлежит ему. Но пользуется он ею на вполне законных основаниях: согласно техусловиям, которые выдало управление транспорта и дорожного хозяйства Тулы, таким образом организована работа ливневой канализации. Через нее ведется сброс дождевых вод с крыши детского сада и двух уже возведенных многоэтажек. В документе указано, что очищенные ливневые стоки сбрасываются в овраг на краю Платоновского парка. При этом локальные очистные сооружения имеются и работают в системе ливневой канализации будущего микрорайона.

В министерстве природных ресурсов и экологии Тульской области сообщили, что, согласно лабораторным исследованиям, в пруду было обнаружено значительное превышение содержания нефтепродуктов.

– Это свидетельствует о техногенном воздействии на природный объект. Министерством природных ресурсов и экологии Тульской области продолжится расследование дела об административном правонарушении по факту загрязнения вод в Платоновском пруду, – заключил руководитель ведомства Юрий Панфилов.