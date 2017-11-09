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Налоговые органы ждут туляков на дни открытых дверей
Фото smolnarod.ru

Налоговые органы ждут туляков на дни открытых дверей

10 и 11 ноября налоговые инспекции Тульской области ждут налогоплательщиков на Всероссийскую акцию «День открытых дверей».

В этом году граждане обязаны заплатить имущественные налоги (на имущество, землю и транспорт) за 2016 год в срок не позднее 1 декабря. Это последний день когда граждане могут без санкций заплатить налоги за свое имущество.

В дни открытых дверей посетители налоговых органов смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты имущественных налогов, не получившие или утратившие налоговые уведомления смогут получить их дубликаты или подать заявления об уточнении своих обязательств, сообщить о неточности в сведениях, указанных в налоговом уведомлении, а также представить документы, подтверждающие право на льготу.

Также каждый налогоплательщик сможет подключиться к самому востребованному сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», предоставляющему широкий спектр услуг для виртуального общения с налоговой службой. Специалисты инспекций в дни акции подробно расскажут о его возможностях и подключат к нему каждого желающего.

 

Адреса инспекций можно узнать на сайте ФНС России в рубрике «Контакты и обращения».

В дни открытых дверей инспекции будут работать по особому графику, прием граждан будет проходить 10 ноября (пятница) с 8.00 до 20.00, 11 ноября (суббота) с 10.00 до 15.00.

Всю необходимую информацию можно получить по бесплатному общефедеральному телефонному номеру Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

сегодня, в 10:54 0
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