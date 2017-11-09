В Туле на ул. Болдина на женщину напал грабитель

В Туле полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежа. По предварительным данным, 8 ноября вечером на улице Болдина злоумышленник напал на 45-летнюю женщину. Избив жертву, грабитель отобрал у нее мобильный телефон и золотые украшения.

Сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 21-летний ранее судимый местный житель. В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж».