новости
новости
Регистрация
В Туле на ул. Болдина на женщину напал грабитель

В Туле на ул. Болдина на женщину напал грабитель

Злоумышленник избил жертву и отобрал телефон и золотые украшения.

В Туле полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежа. По предварительным данным, 8 ноября вечером на улице Болдина злоумышленник напал на 45-летнюю женщину. Избив жертву, грабитель отобрал у нее мобильный телефон и золотые украшения.

Сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 21-летний ранее судимый местный житель. В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:27 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
грабительполиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Общественная палата предлагает ограничить в России рекламу детских смесей
Общественная палата предлагает ограничить в России рекламу детских смесей
В Туле в пруд Платоновского парка вновь сливают отходы
В Туле в пруд Платоновского парка вновь сливают отходы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.