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В Туле осудили директора фирмы, «погревшего руки» на реконструкции велотрека

В Туле осудили директора фирмы, «погревшего руки» на реконструкции велотрека

Внеся в документы заведомо ложные сведения, мужчина похитил более 4 млн рублей.

Приговором Центрального районного суда директор ООО «МегаСервис» 54-летний Малхаз Селимашвили признан виновным в совершении мошенничества с использованием служебного положения в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В 2012 году фирма заключила три контракта на реконструкцию западной трибуны тульского велотрека, а также ремонт проходов, инженерное обеспечение и проведение противопожарных мероприятий на общую сумму порядка 34 млн рублей.

Руководитель компании представил заказчику документы, содержащие заведомо ложные сведения об объёмах и качестве выполненных работ, а также о соответствии применяемых материалов указанным стандартам на общую сумму 4006739 рублей.  Эти деньги мошенник положил к себе в карман.

В ходе рассмотрения дела Селимашвили частично возместил ущерб, выплатив 196 тысяч рублей. Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в полмиллиона рублей. После рассмотрения апелляции срок заключения был сокращён на два месяца. В остальной части решение суда оставлено без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:51 +1
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