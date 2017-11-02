Погода в Туле 3 ноября: мокрый снег, заморозки, лёгкий ветер

Синоптики прогнозируют до 3 градусов тепла и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе ожидается облачность.

Небольшие, местами умеренные осадки, снег, мокрый снег, морось (по данным сайта Метеоинфо – 1 мм). Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -6 до -1 градуса, днём – от -2 до +3. Атмосферное давление пониженное – 735-740 мм рт. ст.