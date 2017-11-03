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В Тульской области молодые мамы получают 3000 рублей ежемесячно
На фото замминистра труда и социальной защиты Инна Щербакова.

В Тульской области молодые мамы получают 3000 рублей ежемесячно

Эта выплата предоставляется тулячкам, ставшим мамами до 25 лет, с учетом критерия нуждаемости.

2 ноября состоялась прямая линия с заместителем министра — директором департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области Инной Щербаковой.

Жителей области волнуют вопросы поддержки молодых семей. По словам Инны Щербаковой, в 2017 году для них введён в действие комплекс дополнительных мер социальной поддержки. Так, с июля женщины, ставшие мамами до 25 лет, ежемесячно получают 3 000 руб. на ребёнка. Эта выплата предоставляется на первого ребёнка в возрасте от 1,5 до 3-х лет с учетом критерия нуждаемости.

Кроме того, возобновлено назначение ежемесячной выплаты на ребёнка с рождения до 3-х лет. 4 000 руб. получают родители из числа студентов.

Заместитель министра сообщила о новых технологиях в социальном обслуживании пожилых людей и инвалидов, социальных гарантиях для ветеранов и многодетных семей.

Были также рассмотрены обращения о защите трудовых прав граждан.

По всем поступившим вопросам даны соответствующие разъяснения и поручения.

сегодня, в 09:16 0
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