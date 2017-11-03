В Тульской области молодые мамы получают 3000 рублей ежемесячно

На фото замминистра труда и социальной защиты Инна Щербакова.

2 ноября состоялась прямая линия с заместителем министра — директором департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области Инной Щербаковой.



Жителей области волнуют вопросы поддержки молодых семей. По словам Инны Щербаковой, в 2017 году для них введён в действие комплекс дополнительных мер социальной поддержки. Так, с июля женщины, ставшие мамами до 25 лет, ежемесячно получают 3 000 руб. на ребёнка. Эта выплата предоставляется на первого ребёнка в возрасте от 1,5 до 3-х лет с учетом критерия нуждаемости.



Кроме того, возобновлено назначение ежемесячной выплаты на ребёнка с рождения до 3-х лет. 4 000 руб. получают родители из числа студентов.



Заместитель министра сообщила о новых технологиях в социальном обслуживании пожилых людей и инвалидов, социальных гарантиях для ветеранов и многодетных семей.



Были также рассмотрены обращения о защите трудовых прав граждан.

По всем поступившим вопросам даны соответствующие разъяснения и поручения.