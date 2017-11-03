В Туле обсудили формы поддержки семей с детьми

2 ноября 2017 года в Городском концертном зале Тулы прошел VI Тульский региональный форум матерей «Моя семья – моя Россия». В его работе приняла участие координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» депутат Госдумы Ольга Окунева, депутаты Госдумы от Тульской области Наталия Пилюс и Владимир Афонский.

Форум был организован совместно уполномоченным по правам ребенка в Тульской области и региональным отделением партии «Единая Россия» в рамках социально значимого партийного проекта «Крепкая семья». Семейные ценности всегда были и остаются приоритетными для партии «Единая Россия». Именно поэтому одним из самых долгосрочных партийных проектов стал проект «Крепкая семья». На федеральном уровне он работает более 10 лет, а в Тульской области с 2010 года.

На своих площадках форум объединил сотни жителей региона - многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, обладательниц Почетного знака Тульской области «Материнская слава» и представителей общественных организаций, участников и победителей региональных конкурсов «Папа, мама, я – спортивная семья» и «Моя семья – моя Россия».

На семи тематических площадках участники форума обсудили вопросы выделения земельных участков многодетным семьям и семьям, имеющим детей-инвалидов, электронную запись в школы и детские сады, оказание специализированной медицинской помощи детям, проживающим на селе.

Обсуждали на форуме и систему господдержки молодых семей, введение дополнительных мер по улучшению жилищных условий молодых семей с детьми, повышение педагогической культуры родителей, все желающие могли получить бесплатные консультации юриста и психолога.

На формате работали тематические «круглые столы»: «Здоровье – детям», «Доступное и качественное образование – детям», «Семейное предпринимательство и самозанятость», «Безопасное детство», «Особое детство», «Государственная поддержка семьи», «Чужих детей не бывает».

На форум приехала депутат Госдумы, первый зам. председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей, член фракции «Единая Россия» Ольга Окунева. Она является координатором партийного проекта «Крепкая семья» на федеральном уровне.

В Туле Ольга Окунева посетила частный детский садик «Радость моя», познакомилась с работой тульского специализированного дома ребенка №1 и тульской школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №4.

А также приняла участие в расширенном заседании общественного совета федерального проекта «Крепкая семья».



- Что может быть важным и ценным для человека? Его семья. Знаю, на территории Тульской области успешно реализуются многие проекты в сфере семейной политики. Я приехала познакомиться с тульским опытом и воспользоваться экспертным мнением своих коллег - профессионалов, работающих в детских дошкольных учреждениях, в школах – чтобы обсудить их на заседаниях в комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, - сказала депутат.

Ольга Окунева напомнила, что президент принял решение о проведении десятилетия детства. И сейчас формируется план предложений и мероприятий. По словам депутата, она посетила в Тульской области несколько учреждений, где обсуждали, в каком направлении должно развиваться дополнительное образование, какие формы поддержки семьи могут быть. В Тульской области улучшается демографическая ситуация. И, по словам Ольги Окуневой, Тульская область в решении этой проблемы может стать лучшей в ЦФО.

- Вопросы семьи – дать хорошее образование детям, чтобы семья проживала в комфортных условиях и другие – должно решать вместе с семьей и государство. Такие мероприятия как партийный проект «Крепкая семья» привлекают к проблемам семьи внимание всего общества и органов всех уровней власти. Мы обсуждаем на комиссиях под руководством Дмитрия Медведева очень откровенно самые болезненные вопросы семейной политики. Часть вопросов уже решена – проще стало устроить ребенка в детский сад, скоро не останется школ с двухсменкой.

Мы обратились к президенту России с предложением сохранить такую форму поддержки семей как материнский капитал. И все-таки этого недостаточно для крепкой семьи. Главная ценность – любовь друг к другу и взаимопонимание. Там, где живет любовь, семья крепка. И крепка Россия!

Наталия Зыкова, уполномоченный по правам детей в Тульской области, отметила, что форум матерей проводится в Тульской области в шестой раз. Партийная площадка, по мнению Наталии Зыковой, позволяет консолидировать общественные организации, социально ориентированные НКО и гражданские инициативные группы, просто активных и неравнодушных жителей для реализации конкретных дел. Кстати, за эти годы на территории региона было подготовлено и проведено более 200 мероприятий, направленных на укрепление института семьи. Например, традиционный региональный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья», «Родительский патруль», направленный на защиту детей от вредной информации, благотворительные праздники «Дорога добра».

Елена Тимохина, руководитель регионального исполкома регионального отделения партии «Единая Россия», пояснила, что VI форум матерей – особенный:

- На площадке фактически объединились все социальные партийные проекты. Этот форум по сути наш отчет о том, что сделала партия по социальным программам, таким, как «Детский спорт», «Здоровье – детям», «Театр – детям» и другим.

Более 20 партийный проектов реализуется в Тульской области, из них 15 – социальные, направленные на укрепление семьи и поддержку детей.

Виталий Шерин, зампред правительства Тульской области, зачитал обращение губернатора Тульской области Алексея Дюмина к участникам форума. Он отметил, что укрепление института семьи – одна из ключевых задач, стоящих перед Тульской областью. И форум матерей - площадка для диалога органов власти и семьями.

- Я в своей семье был единственным ребенком, мечтал, чтобы у меня были брат или сестра. Наверное, поэтому у меня сейчас четверо детей. Я благодарен за это своей жене. И хочу поблагодарить всех матерей, собравшихся в зале, за ваш труд Матери.

Наталия Пилюс, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия», координатор федерального партийного проекта «Театр – детям», рассказала о законодательной работе в интересах семьи, женщин и детей.

- Фракцией «Единая Россия» при рассмотрении бюджета на 2018 год максимально были сохранены социальные гарантии семьям с детьми. Но и от вашей активности зависит очень многое. Одна из форм - участие в общественных организациях. Губернатор Алексей Дюмин подписал региональный Закон «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Тульской области» (СОНКО). Используйте эту возможность.

По словам Наталии Пилюс, партийный проект «Театры – детям» также тесно связан с семейной тематикой.

- Человек, впервые посетив театр, захочет в дальнейшем быть зрителем. И важно, чтобы дети по всей стране получили возможность увидеть постановки крупных театров. Для этого в рамках проекта действует гастрольная программа. 91 театр принимает участие в гастролях. Наш проект совсем молодой, он работает с июля, и я была бы рада вашим предложениям и идеям.

Владимир Афонский, депутат Госдумы, добавил, что все депутаты от Тульской области принимают все федеральные законы через призму того, как они будут работать на тульской земле.

Кульминацией форума стало награждение победителей областного фотоконкурса «Моя семья – моя Россия», инициированного в рамках партийного проекта «Крепкая семья». От имени секретаря регионального отделения «Единой России» награды лучшим в номинациях «Творческая семья», «Суперсемейка», «Связь поколений», «Семейные традиции», «Мой отец-мой герой» и «Даруя жизнь» вручил его заместитель, руководитель региональной общественной приемной партии, депутат Тульской облдумы Михаил Грязев.

- Основная задача нас, участников и руководителей проектов, - сделать помощь адресной, - сказал Михаил Грязев. – Я участник партийного проекта «России важен каждый ребенок». Традиционно мы проводим выставку детских рисунков. 14 декабря, когда губернатор Тульской области обратится с Посланием к депутатам облдумы, эти рисунки украсят фойе здания правительства.

Впечатлениями о работе форума поделилась Ирина Кудинова, один из организаторов родительской ассоциации семей с детьми-инвалидами «Мы вместе». Она отметила роль партии «Единая Россия» и регионального отделения в решении вопросов семейной политики:

- Мы находим большую поддержку в своей работе в региональном отделении партии «Единая Россия». Например, партийцы помогли нам утроить замечательный праздник для детей на Новый год. Надеемся, такой же веселый праздник получится и в этом году. На базе детской библиотеки были замечательное представление, чаепитие, подарки детям. Конечно, не только праздники и подарки помогает устраивать региональное отделение. Самое главное все-таки – улучшить положение семей с детьми, имеющими ограниченные возможности, в том числе и материально. У нас есть семьи, где дети имеют очень сложные патологии, но они получают только федеральные пособия. Совместно с Николаем Воробьевым, депутатом Тульской облдумы, секретарем регионального отделения «Единой России», мы предложили меры поддержки для таких семей и возможно, они войдут в проект регионального закона.

По словам Ирины, форум – это отличная площадка для общения и обмена мнениями, положительным опытом. А с высокой трибуны форума Ирина (ей вручили почетную грамоту и благодарность – прим. авт) обратилась ко всем мамам и папам региона с просьбой - научить своих детей по-доброму относиться к детям-инвалидам и общались с ними как с обычными сверстниками.

Форум дал основу для создания в нашем регионе Совета отцов. Он объединит деятельных и активных глав семейств, которые на общественных началах и по личной инициативе займутся решением важных социально значимых вопросов по защите семейных ценностей.

Евгений Макалов, член Общественной палаты Тульской области, председатель правления АНБО «МОГУ!» и руководитель проекта «НЕ МОЛЧИ!», вошел в Совет отцов:

- То, что в Туле создан Совет отцов, очень здорово. Задача Совета – поддержать активных пап, кто много занимается с детьми, участвует в общественной жизни общества и при этом успешен в своей работе и карьере. Опыт и советы таких людей очень ценны. А еще, может быть, в следующем году мы проведем фестиваль отцов и детей. Я – папа ребенка с особенностями, и считаю, Совет сможет во многом помочь таким же, как я. Ведь и мужчинам, сильной половине человечества, тоже, бывает, нужна поддержка.