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Электроснабжение в Богородицком районе полностью восстановлено

Электроснабжение в Богородицком районе полностью восстановлено

Над ликвидацией аварийной ситуации работали 4 сотрудника «Тулэнерго» и трое специалистов МЧС.

Во вторник, 31 октября, произошло технологическое нарушение на линии электропередачи 6 кВ, вызвавшее авариное отключение в 270 домах, находящихся в деревнях Федоровка, Колодези, Романцево, а также в посёлках Романцево и Шипулино.

На месте работали 4 сотрудника «Новомосковских электрических сетей» и трое специалистов регионального ГУ МЧС России. По состоянию на 19.11 электроснабжение во всех населенных пунктах полностью восстановлено.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:38 0
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