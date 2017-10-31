Электроснабжение в Богородицком районе полностью восстановлено

Во вторник, 31 октября, произошло технологическое нарушение на линии электропередачи 6 кВ, вызвавшее авариное отключение в 270 домах, находящихся в деревнях Федоровка, Колодези, Романцево, а также в посёлках Романцево и Шипулино.

На месте работали 4 сотрудника «Новомосковских электрических сетей» и трое специалистов регионального ГУ МЧС России. По состоянию на 19.11 электроснабжение во всех населенных пунктах полностью восстановлено.