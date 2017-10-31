В Богородицком районе несколько населенных пунктов остались без электричества

31 октября в 15.20 в «Единую службу спасения-112» сообщили о частичном отключении электроснабжения в пяти населенных пунктах Богородицкого района — Шипулино, д. Фёдоровка, Колодези, поселок Романцевский и деревня Романцево.

В зону отключения попали около 270 домов.

По состоянию на 16.00 остается неподключенным только один населенный пункт — Шипулино — с населением около 25 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.

На месте работают оперативно-выездные бригады филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и Богородицкого пожарно-спасательных гарнизонов. Причина происшествия пока не озвучивается.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.