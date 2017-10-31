новости
новости
Регистрация
В Богородицком районе несколько населенных пунктов остались без электричества

В Богородицком районе несколько населенных пунктов остались без электричества

На данный момент специалисты выясняют причину происшествия.

31 октября в 15.20 в «Единую службу спасения-112» сообщили о частичном отключении электроснабжения в пяти населенных пунктах Богородицкого района — Шипулино, д. Фёдоровка, Колодези, поселок Романцевский и деревня Романцево.

В зону отключения попали около 270 домов.

По состоянию на 16.00 остается неподключенным только один населенный пункт — Шипулино — с населением около 25 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.

На месте работают оперативно-выездные бригады филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и Богородицкого пожарно-спасательных гарнизонов. Причина происшествия пока не озвучивается.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:48 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьБогородицкий район
Прочее
нет светаотключили свет

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Главные изменения в ПДД-2017: Что нужно запомнить тулякам
Главные изменения в ПДД-2017: Что нужно запомнить тулякам
Тульские пловцы отлично выступили на соревнованиях в Воронеже
Тульские пловцы отлично выступили на соревнованиях в Воронеже
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.