В Тульской области разыскивают пропавшего мужчину
В последний раз Юрия Вахрина видели 24 апреля. С тех пор о нём никто ничего не слышал.
Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области помочь в поисках 28-летнего уроженца областного центра Юрия Владимировича Вахрина. В последний раз его видели 24 апреля, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 170см, нормального телосложения, волосы темно-русые, очень короткая стрижка, глаза серые.
Особые приметы: справа на подбородке крупная родинка.
Был одет: тёмно-синий свитер, тёмные джинсы, тёмные кеды. С собой предположительно дорожная сумка.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(905)114-60-27, 112.
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