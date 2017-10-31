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В 2017 году жители Тульской области оформили 6865 ипотечных кредитов

В 2017 году жители Тульской области оформили 6865 ипотечных кредитов

Общая сумма сделок превысила 11 млрд рублей, а объём кредитов, по сравнению с прошлым годом, вырос почти на треть.

С января по сентябрь текущего года жители Тульской области получили 6865 ипотечных жилищных кредитов на сумму 11,8 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом объём кредитов увеличился на 28,4 %. Об этом сообщает пресс-служба областного отделения Банка России.

Средний срок кредитования составляет 15,6 года. Средняя процентная ставка – ровно 11 % (на 1,8 % ниже, чем в прошлом году). Совокупная задолженность по ипотеке в Тульской области достигла 41,8 млрд рублей.

При этом задолженность по жилищным кредитам в иностранной валюте снизилась на 30,4 %. Её удельный вес в общей сумме задолженности по кредитам составил 0,42 %. Туляки по-прежнему предпочитают оформлять ипотечные кредиты в рублях, опасаясь внезапного скачка курса валют.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:45 0
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