Тульские силовики готовы встретить фанатов ЦСКА

Матч с «Арсеналом» в Туле пройдет завтра, 27 октября.

Тульские правоохранители обеспечат безопасность на матче 15-го тура Премьер-лиги между «Арсеналом» и московским ЦСКА.

Об этом на заседании облдумы заявил начальник Управления Росгвардии по Тульской области Олег Петрик.

Начальник УМВД по Тульской области Сергей Галкин отметил, что этот матч будет проще, чем со «Спартаком», но:

- Мы тоже готовимся, но у нас сложная ситуация — 150 полицейских по Туле сократили. Это много. Нам необходима помощь общественников, — заявил Галкин.

Напомним, матч «Арсенал» — ЦСКА состоится в пятницу, 27 октября, в 19.30.