Их будут применять для тех, кто использует упрощенную систему налогообложения.

Для предпринимателей Тульской области установили пониженные ставки налогов. Предлагаемые ставки налога — 7 и 3 процента в зависимости от объекта налогообложения — будут применять для предпринимателей на упрощенке и ведущих бизнес из 26 видов деятельности в сфере науки, строительства, растениеводства, лесоводства и прочих.

Предполагается установить пониженные ставки для впервые зарегистрированных организаций, работающих на упрощенке.

Впервые зарегистрированные предприниматели получат право на пользование пониженными ставками в течение не более двух налоговых периодов непрерывно.

Для тех предпринимателей, кто в 2017 году, работая по упрощенной системе, использовал право на пониженные ставки налога, такое право сохранят и на 2018 год.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года и действовать до 1 января 2021 года.