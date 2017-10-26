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Для предпринимателей Тульской области установили пониженные ставки налогов

Для предпринимателей Тульской области установили пониженные ставки налогов

Их будут применять для тех, кто использует упрощенную систему налогообложения.

Для предпринимателей Тульской области установили пониженные ставки налогов. Предлагаемые ставки налога — 7 и 3 процента в зависимости от объекта налогообложения — будут применять для предпринимателей на упрощенке и ведущих бизнес из 26 видов деятельности в сфере науки, строительства, растениеводства, лесоводства и прочих.
 
Предполагается установить пониженные ставки для впервые зарегистрированных организаций, работающих на упрощенке.
Впервые зарегистрированные предприниматели получат право на пользование пониженными ставками в течение не более двух налоговых периодов непрерывно.
 
Для тех предпринимателей, кто в 2017 году, работая по упрощенной системе, использовал право на пониженные ставки налога, такое право сохранят и на 2018 год.
 
Закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года и действовать до 1 января 2021 года.
Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 10:43 0
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