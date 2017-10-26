Узловское предприятие задолжало сотрудникам около 900 тысяч рублей

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Лишь по требованию прокуратуры задолженность была погашена.

Узловская межрайонная прокуратура проверила предприятие ООО «Мужские сорочки» на соблюдение законодательства о своевременной выплате заработной платы.

В ходе проверки выяснилось, что 19 работников предприятия не получили зарплату за август 2017 года, а 132 — еще и за сентябрь. Общий размер задолженности перед сотрудниками фирмы составил около 900 000 рублей.

В адрес генерального директора ООО «Мужские сорочки» было внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.

В настоящий момент задолженность перед работниками полностью погашена, сообщает пресс-служба прокуратуры по Тульской области.

Также выяснилось, что генеральный директор фирмы в течение года уже привлекался к административной ответственности за задержку выплаты заработной платы сотрудникам.

Учитывая эти обстоятельства, результаты проверки направлены в суд.