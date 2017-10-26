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Узловское предприятие задолжало сотрудникам около 900 тысяч рублей
Фото ugranow.ru

Узловское предприятие задолжало сотрудникам около 900 тысяч рублей

Лишь по требованию прокуратуры задолженность была погашена.

Узловская межрайонная прокуратура проверила предприятие ООО «Мужские сорочки» на соблюдение законодательства о своевременной выплате заработной платы.

В ходе проверки выяснилось, что 19 работников предприятия не получили зарплату за август 2017 года, а 132 — еще и за сентябрь. Общий размер задолженности перед сотрудниками фирмы составил около 900 000 рублей.

В адрес генерального директора ООО «Мужские сорочки» было внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.

В настоящий момент задолженность перед работниками полностью погашена, сообщает пресс-служба прокуратуры по Тульской области.

Также выяснилось, что генеральный директор фирмы в течение года уже привлекался к административной ответственности за задержку выплаты заработной платы сотрудникам.

Учитывая эти обстоятельства, результаты проверки направлены в суд.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:03 0
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Место
УзловаяТульская область

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