В Тулу приедут герои «Спокойной ночи, малыши!»

26 октября в Тульской городской клинической больнице им. Д. Я. Ваныкина пройдет акция благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слёз».

Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им Д. Я. Ваныкина — одно из крупнейших медицинских учреждения Тулы и Тульской области. На базе больницы работают 3 поликлиники, 8 корпусов стационара, а также подстанции медицинской помощи. Всего здесь 900 стационарных мест.

Особое внимание уделяется выхаживанию недоношенных детей. В детском стационаре больницы успешно функционирует отделение для выхаживания недоношенных детей, рассчитанное на 40 человек. Ежедневно высококвалифицированные врачи-неонатологи помогают расти и развиваться детям, родившемся с весом менее 2 500 граммов.

Для пациентов больницы банк ВТБ пригласил давнего партнера благотворительной программы «Мир без слез» — героев детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!», а также композитора и исполнителя детских песен Владимира Щукина, который вместе с детьми разыграет веселые музыкальные номера. И, конечно же, ни один ребенок не останется без подарка: для маленьких пациентов ВТБ приготовил волшебные сундучки с карандашами и красками.

В мероприятии, посвященном благотворительной акции, также примут участие:

представитель администрации города/области;

Ирина Витальевна Рублевская — главный врач тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина;

Александр Юрьевич Ерофеев — вице-президент банка ВТБ (ПАО);

Эдуард Анатольевич Тюрин — руководитель дирекции банка ВТБ (ПАО) по Калужской и Тульской областям;

артисты программы «Спокойной ночи, малыши!».

Благотворительная программа «Мир без слез» помогает детским медицинским учреждениям Тульской области не в первый раз: в 2014 году в рамках программы было приобретено оборудование для работы клинико-диагностической лаборатории «Детской городской больницы №3», а в 2016 году банк передал в дар Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина оборудования для отделения детской реанимации.

Адрес мероприятия:

Тула, ул. Мира, 11, детская поликлиника.

Начало мероприятия: 26 октября 2017 г. в 11:00.

Сбор гостей: с 10:45.