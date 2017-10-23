Алиса Толкачева: «На суд не пустили журналистов, будто речь идет о государственной тайне!»

Фото из архива Myslo.

Пост в ЖЖ называется «Беззаконие — как деньги, тоже любит тишину».

«Сначала на суд не пустили журналистов, такое впечатление, что рассматривается дело о государственной тайне, — пишет Алиса Толкачева.

Немного о сути обвинения:

— Как следует из ответа Минстроя РФ и постановления пленума ВС РФ от 2010 года, исполнение регламентных норм по технической оценке соответствия лифтов, отработавших предельно допустимые 25 лет эксплуатации, являются работами капитального характера и оплачиваются жителями дополнительно, а не за счет средств квартплаты, получаемых управляющей компанией.

Однако, по версии следствия, я полтора года не спала-не ела, а вынашивала преступный умысел собрать деньги с жителей для проведения оценки соответствия лифтов на 9 МКД (в среднем по 200 рублей с квартиры). Для чего с помощью неустановленных следствием лиц изготовила протоколы общих собраний и выставляла квитанции на оплату оценки соответствия лифтов, в течении нескольких месяцев по каждому дому.

Однако, я предварительно заключила договора со специализированной организацией, не охваченной моим преступным умыслом, которой перевела денежные средства из средств предприятия, еще до внесения их в квитанции граждан, т. е. авансом. И, поскольку, мой преступный умысел, по версии следствия, был длящийся, как раз на сумму более 1.000.000 рублей, перечисленных за оценку соответствия лифтов, то подогнав таким образом мои действия под действия ч. 4 ст. 159 УК РФ, я смошенничала, но не довела свои действия до логичного конца, тем самым совершила попытку мошенничества.

А законодатель квалифицирует мошенничество как незаконное присвоение чужих денежных средств или имущества путем злоупотребления доверием или обмана, которые следствием не установлены. Но тульские правоохранители изобрели свой личный уголовный кодекс и оценили выполненные и оплаченные работы — как мошенничество.

И чтоб народ не сомневался в необходимости существования в таком количестве прокуроров и полицейских и не был доволен работающими лифтами, население начали третировать. Сначала в ноябре 2016 года по почтовым ящикам полиция за подписью старшего следователя разбросала письма, что граждане признаются следствием потерпевшими и обязаны явиться в полицию для подачи заявления о признании их потерпевшими. Круто! Граждан полиция считает граждан потерпевшими без их обращения.

Привет всем, кто обращался в полицию и получил отказ, и не получил статус потерпевшего по заявлению, а здесь без заявления — раз, и готово!

Но это было начало. Так надорвавшись на фальсификации уголовных дел в отношении меня была отправлена на пенсию следователь. Теперь у меня уже четвёртый следователь. И всё это время с ноября прошлого года до сегодня по квартирам ходят полицейские всех мастей и третируют граждан требованием признать себя потерпевшими.

Уже мусор выносить стало опасно: идёшь к мусоропроводу, а там рядом с мусором еще и полиция стоит.

Не желающим признавать себя потерпевшими угрожают приводом в полицию, чтобы осчастливить насильно.

Теперь про суд.

Какие секретные знания скрыли от журналистов, запретив им присутствовать на заседании? Во-первых, отказ от принципа состязательности сторон путем отказа судом адвокатам в удовлетворении ВСЕХ ходатайств, отказ в приобщении к материалам суда экспертиз, доказывающих, что не неизвестные лица по моему указанию изготавливали копии протоколов общих собраний по лифтам, а надлежащее лица жителей домов по собственной инициативе, отказ суда в приобщении позиции Минстроя РФ , доказывающий законность моих действий, доводы Верховного суда, обязательные для судов всех уровней.

Во-вторых, розыск меня, любимой, по представлению оперативного сотрудника полиции Тульской области. Не знаю. Страны никак на пересечение границ мною не реагируют. Теперь переведу все доказательства своей невиновности с русского на один из европейских языков, заверю и буду брать с собой для пересечения границы.

Поскольку если розыск не фикция, то меня должны задержать и исследовать доказательства российских правоохранительных органов и мои доводы.

Вот здесь и начинается самое интересное. Позвоночное право там не работает. Толстый сальный палец там не интересен. И рассмотрением дела об экстрадиции будут заниматься суд Европы, после чего розыск прекращается. Жалко раньше о розыске не знала.

В-третьих, оказывается, я 16 июля прошлого года уехала в Грецию и больше не возвращалась. Это называется „фальсификация доказательств“. В Грецию я ездила, но вернулась. У следствия полно документов с моей подписью как участников следственных действий в августе 2016 года. Прямо анекдот: „ — А сегодня какое число? — 2 января. — А что, первого не было?“ Aлло, следствие, у вас что, целого августа в том году не было?

И все эти прекрасные люди — судьи, полицейские, прокуроры действует от имени Российской Федерации. Получают неплохое довольствие из наших налогов. Просто за Россию обидно».

Напомним, в пятницу, 20 октября суд заочно арестовал Алису Толкачеву, она объявлена в международный розыск, так как, по некоторым данным, находится в Азербайджане.

Подробности дела — здесь.