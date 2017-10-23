Алиса Толкачева: «На суд не пустили журналистов, будто речь идет о государственной тайне!»
Учредитель фирмы РЭМС, бывший мэр Тулы Алиса Толкачева опубликовала в блоге свое мнение по поводу ее заочного ареста.
Пост в ЖЖ называется «Беззаконие — как деньги, тоже любит тишину».
«Сначала на суд не пустили журналистов, такое впечатление, что рассматривается дело о государственной тайне, — пишет Алиса Толкачева.
Немного о сути обвинения:
— Как следует из ответа
Однако, по версии следствия, я полтора года не спала-не ела, а вынашивала преступный умысел собрать деньги с жителей для проведения оценки соответствия лифтов на 9 МКД (в среднем по 200 рублей с квартиры). Для чего с помощью неустановленных следствием лиц изготовила протоколы общих собраний и выставляла квитанции на оплату оценки соответствия лифтов, в течении нескольких месяцев по каждому дому.
Однако, я предварительно заключила договора со специализированной организацией, не охваченной моим преступным умыслом, которой перевела денежные средства из средств предприятия, еще до внесения их в квитанции граждан,
А законодатель квалифицирует мошенничество как незаконное присвоение чужих денежных средств или имущества путем злоупотребления доверием или обмана, которые следствием не установлены. Но тульские правоохранители изобрели свой личный уголовный кодекс и оценили выполненные и оплаченные работы — как мошенничество.
И чтоб народ не сомневался в необходимости существования в таком количестве прокуроров и полицейских и не был доволен работающими лифтами, население начали третировать. Сначала в ноябре 2016 года по почтовым ящикам полиция за подписью старшего следователя разбросала письма, что граждане признаются следствием потерпевшими и обязаны явиться в полицию для подачи заявления о признании их потерпевшими. Круто! Граждан полиция считает граждан потерпевшими без их обращения.
Привет всем, кто обращался в полицию и получил отказ, и не получил статус потерпевшего по заявлению, а здесь без заявления — раз, и готово!
Но это было начало. Так надорвавшись на фальсификации уголовных дел в отношении меня была отправлена на пенсию следователь. Теперь у меня уже четвёртый следователь. И всё это время с ноября прошлого года до сегодня по квартирам ходят полицейские всех мастей и третируют граждан требованием признать себя потерпевшими.
Уже мусор выносить стало опасно: идёшь к мусоропроводу, а там рядом с мусором еще и полиция стоит.
Не желающим признавать себя потерпевшими угрожают приводом в полицию, чтобы осчастливить насильно.
Теперь про суд.
Какие секретные знания скрыли от журналистов, запретив им присутствовать на заседании? Во-первых, отказ от принципа состязательности сторон путем отказа судом адвокатам в удовлетворении ВСЕХ ходатайств, отказ в приобщении к материалам суда экспертиз, доказывающих, что не неизвестные лица по моему указанию изготавливали копии протоколов общих собраний по лифтам, а надлежащее лица жителей домов по собственной инициативе, отказ суда в приобщении позиции
Во-вторых, розыск меня, любимой, по представлению оперативного сотрудника полиции Тульской области. Не знаю. Страны никак на пересечение границ мною не реагируют. Теперь переведу все доказательства своей невиновности с русского на один из европейских языков, заверю и буду брать с собой для пересечения границы.
Поскольку если розыск не фикция, то меня должны задержать и исследовать доказательства российских правоохранительных органов и мои доводы.
Вот здесь и начинается самое интересное. Позвоночное право там не работает. Толстый сальный палец там не интересен. И рассмотрением дела об экстрадиции будут заниматься суд Европы, после чего розыск прекращается. Жалко раньше о розыске не знала.
В-третьих, оказывается, я 16 июля прошлого года уехала в Грецию и больше не возвращалась. Это называется „фальсификация доказательств“. В Грецию я ездила, но вернулась. У следствия полно документов с моей подписью как участников следственных действий в августе 2016 года. Прямо анекдот: „ — А сегодня какое число? — 2 января. — А что, первого не было?“ Aлло, следствие, у вас что, целого августа в том году не было?
И все эти прекрасные люди — судьи, полицейские, прокуроры действует от имени Российской Федерации. Получают неплохое довольствие из наших налогов. Просто за Россию обидно».
Напомним, в пятницу, 20 октября суд заочно арестовал Алису Толкачеву, она объявлена в международный розыск, так как, по некоторым данным, находится в Азербайджане.
Подробности дела — здесь.