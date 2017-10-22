Погода в Туле 23 октября: ночью мороз, днём около нуля

Синоптики обещают лёгкий ветер и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в регионе ожидается переменная облачность.

Местами небольшие осадки (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). Ветер северо-западный, лёгкий – до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -5 до нуля, днём тоже будет довольно прохладно – от 0 до пяти градусов тепла. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.