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Погода в Туле 23 октября: ночью мороз, днём около нуля

Погода в Туле 23 октября: ночью мороз, днём около нуля

Синоптики обещают лёгкий ветер и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в регионе ожидается переменная облачность.

Местами небольшие осадки (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). Ветер северо-западный, лёгкий – до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -5 до нуля, днём тоже будет довольно прохладно –  от 0 до пяти градусов тепла. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +2
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