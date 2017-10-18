В Новомосковске бывший сотрудник УФСИН подозревается в мелком взяточничестве

Предполагается, что он за 10 тысяч рублей пронес в камеру два мобильника.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего бывшего сотрудника отдела безопасности исправительной колонии в городе Новомосковск. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

По версии следствия, в августе 2017 года сотрудник исправительной колонии получил от 23-летнего осужденного взятку в виде денег в сумме 10 тысяч рублей за принесение на режимную территорию запрещенных предметов — двух мобильных телефонов.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.