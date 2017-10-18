новости
новости
Регистрация
В Новомосковске бывший сотрудник УФСИН подозревается в мелком взяточничестве

В Новомосковске бывший сотрудник УФСИН подозревается в мелком взяточничестве

Предполагается, что он за 10 тысяч рублей пронес в камеру два мобильника.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего бывшего сотрудника отдела безопасности исправительной колонии в городе Новомосковск. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

По версии следствия, в августе 2017 года сотрудник исправительной колонии получил от 23-летнего осужденного взятку в виде денег в сумме 10 тысяч рублей за принесение на режимную территорию запрещенных предметов — двух мобильных телефонов.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

сегодня, в 17:44 +1
Другие статьи по темам
Место
НовомосковскТульская область
Прочее
колониямобильникивзятка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Болохово из-за ОРВИ и пневмонии одна из школ закрыта на карантин
В Болохово из-за ОРВИ и пневмонии одна из школ закрыта на карантин
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.