В Щёкино прошли соревнования по рукопашному бою

Фото предоставлены участниками соревнований

В физкультурно-оздоровительном комплексе Щекино прошло открытое первенство по рукопашному бою среди юношей и девушек посвященное десятилетию областного спортивного клуба «Магура». В мероприятии приняли участие более 200 спортсменов от 8 до 16 лет из Московской, Липецкой, Орловской, Калужской и Тульской областей. Впервые в соревнованиях приняла участие сборная Тульского Суворовского училища.

Основатели и руководители спортивного клуба «Магура» принимали поздравления и подарки от друзей и партнеров. Юные воспитанники клуба достойно отстаивают честь нашей области на международных и общероссийских соревнованиях не только в соревнованиях по рукопашному бою, но и в других дисциплинах – кикбоксинге, боксе, смешанных единоборствах. Также бойцы принимают участие в военно-патриотических сборах и мероприятиях под патронажем спецназа Росгвардии «Витязь», занимают призовые места.

Почетными гостями соревнований стали председатель комитета по спорту администрации Щекинского района Татьяна Широкова, член президиума организации «Офицеры России», полковник спецназа Николай Соловьев, начальник физической подготовки Тульского Военного Суворовского училища Андрей Смыслов, руководитель всероссийской компании «ЕвроФармСпорт» Ольга Ушакова, президент федерации рукопашного боя области Вячеслав Дьячков и другие.

После торжественного открытия прозвучали русские народные песни в исполнении творческих коллективов Щекинского района. Все поединки были весьма зрелищными и проходили под бурную поддержку зрителей. Первое место в командных соревнованиях по праву заняли представители Тульской области.

Спортсмены тренируются под руководством опытных наставников – Павла Турбина, Александра Бушина, Алексея Бартули, Андрея Пилипчака, Николая Мусатова, Андрея Рюмшина, Ильи Герасименк, Джавида Ахадова, Дмитрия Дагаева, Андрея Гарбуза и Александра Мешконогих.