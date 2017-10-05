Туляки продолжают жаловаться на холодные батареи

Жители не могут дозвониться по номерам горячих линий и в отчаянии звонят в «Слободу».

В редакцию «Слободы» и Myslo второй день звонят возмущенные жители. Туляки жалуются, что в их домах до сих пор нет отопления. Люди надеются, что с нашей помощью ситуация в их квартирах улучшится.

Приводим адреса, которые нам называли читатели:

ул. Кутузова, 16,

ул. Металлургов, 82, 86

ул. Руднева, 53

ул. Ложевая, 147

Промышленный проезд, 10

проспект Ленина, 147, к.1

ул. Перекопская, 7,

ул. Кирова, 14

ул. Бондаренко, 1

ул. Вильямса 2, 4, 6, 8

ул. Седова, 25-а

поселок Менделеевский, улица Ленина, 14,

поселок Косая Гора, ул. Максима Горького, 16

В пресс-службе администрации Тулы рассказали, что в доме № 147 по улице Ленина «Теплосеть» ведет ремонтные работы, отопление будет сегодня, 5 октября, вечером.

По адресу Промышленный проезд, 10 специалистами управляющей компании проводятся регулировочные работы системы центрального отопления многоквартирного дома. После развоздушивания системы отопления подача тепла будет осуществляться в полном объеме. Сотрудники УК проводят наладочные работы при содействии старшего по дому.

Сотрудники управления по городскому хозяйству администрации города совместно с сотрудниками главных управлений по территориальным округам и представителями УК обходят многоквартирные дома, в которых наблюдаются нарушения подачи тепла.

В Туле работают горячие линии по вопросам отопительного сезона.

№ п/п Территориальный округ Номера телефонов Время работы 1 Центральный территориальный округ (4872) 36−30−92 с 8.00 до 20.00 2 Зареченский территориальный округ (4872) 47−16−68 с 8.00 до 20.00 3 Привокзальный территориальный округ (4872) 24−71−74 с 8.00 до 20.00 4 Пролетарский территориальный округ (4872) 41−06−49; (4872) 41−73−40; с 8.00 до 20.00 5 Советский территориальный округ (4872) 30−18−84; 30−17−11 с 8.00 до 20.00 6. Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы +7−919−081−23−09 с 8.00 до 20.00 7. Единая дежурно-диспетчерская служба города Тулы 1391, (4872) 47−20−34, 47−20−37 круглосуточно 8. АДДС ЗАО «Тулатеплосеть» (4872) 42−53−23 круглосуточно 9. ООО «Аварийно-диспетчерская служба города Тулы» (4872) 56−54−54 круглосуточно 10. Диспетчерская ОАО «Тулагорводоканал» (4872) 42−53−26, 42−53−34 круглосуточно

По телефону доверия губернатора 8-800-200-71-02 жители могут получить консультацию о сроках начала отопительного сезона в муниципальном образовании или о сроках запуска системы теплоснабжения в конкретном многоквартирном доме.

Также по этому номеру можно оставить свои замечания по работе системы отопления.