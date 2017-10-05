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Туляки продолжают жаловаться на холодные батареи

Туляки продолжают жаловаться на холодные батареи

Жители не могут дозвониться по номерам горячих линий и в отчаянии звонят в «Слободу».

В редакцию «Слободы» и Myslo второй день звонят возмущенные жители. Туляки жалуются, что в их домах до сих пор нет отопления. Люди надеются, что с нашей помощью ситуация в их квартирах улучшится.

Приводим адреса, которые нам называли читатели:

  • ул. Кутузова, 16,
  • ул. Металлургов, 82, 86
  • ул. Руднева, 53
  • ул. Ложевая, 147
  • Промышленный проезд, 10
  • проспект Ленина, 147, к.1
  • ул. Перекопская, 7,
  • ул. Кирова, 14
  • ул. Бондаренко, 1
  • ул. Вильямса 2, 4, 6, 8
  • ул. Седова, 25-а
  • поселок Менделеевский, улица Ленина, 14,
  • поселок Косая Гора, ул. Максима Горького, 16

В пресс-службе администрации Тулы рассказали, что в доме № 147 по улице Ленина «Теплосеть» ведет ремонтные работы, отопление будет сегодня, 5 октября, вечером.

По адресу Промышленный проезд, 10 специалистами управляющей компании проводятся регулировочные работы системы центрального отопления многоквартирного дома. После развоздушивания системы отопления подача тепла будет осуществляться в полном объеме. Сотрудники УК проводят наладочные работы при содействии старшего по дому.

Сотрудники управления по городскому хозяйству администрации города совместно с сотрудниками главных управлений по территориальным округам и представителями УК обходят многоквартирные дома, в которых наблюдаются нарушения подачи тепла.

 

В Туле работают горячие линии по вопросам отопительного сезона.

№ п/п

Территориальный округ

Номера телефонов

Время работы

1

Центральный территориальный округ

(4872) 36−30−92

с 8.00 до 20.00

 

2

Зареченский территориальный округ

(4872) 47−16−68

с 8.00 до 20.00

3

Привокзальный территориальный округ

(4872) 24−71−74

с 8.00 до 20.00

4

Пролетарский территориальный округ

(4872) 41−06−49;

(4872) 41−73−40;

с 8.00 до 20.00

5

Советский

территориальный округ

(4872) 30−18−84; 30−17−11

с 8.00 до 20.00

6.

Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы

+7−919−081−23−09

 

с 8.00 до 20.00

7.

Единая дежурно-диспетчерская служба города Тулы

1391, (4872) 47−20−34, 47−20−37

круглосуточно

8.

АДДС ЗАО «Тулатеплосеть»

(4872) 42−53−23

круглосуточно

9.

ООО «Аварийно-диспетчерская служба города Тулы»

(4872) 56−54−54

круглосуточно

10.

Диспетчерская ОАО «Тулагорводоканал»

(4872) 42−53−26, 42−53−34

круглосуточно

По телефону доверия губернатора 8-800-200-71-02 жители могут получить консультацию о сроках начала отопительного сезона в муниципальном образовании или о сроках запуска системы теплоснабжения в конкретном многоквартирном доме.

Также по этому номеру можно оставить свои замечания по работе системы отопления.

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:17 +1
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