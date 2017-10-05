Туляки продолжают жаловаться на холодные батареи
Жители не могут дозвониться по номерам горячих линий и в отчаянии звонят в «Слободу».
В редакцию «Слободы» и Myslo второй день звонят возмущенные жители. Туляки жалуются, что в их домах до сих пор нет отопления. Люди надеются, что с нашей помощью ситуация в их квартирах улучшится.
Приводим адреса, которые нам называли читатели:
- ул. Кутузова, 16,
- ул. Металлургов, 82, 86
- ул. Руднева, 53
- ул. Ложевая, 147
- Промышленный проезд, 10
- проспект Ленина, 147, к.1
- ул. Перекопская, 7,
- ул. Кирова, 14
- ул. Бондаренко, 1
- ул. Вильямса 2, 4, 6, 8
- ул. Седова, 25-а
- поселок Менделеевский, улица Ленина, 14,
- поселок Косая Гора, ул. Максима Горького, 16
В пресс-службе администрации Тулы рассказали, что в доме № 147 по улице Ленина «Теплосеть» ведет ремонтные работы, отопление будет сегодня, 5 октября, вечером.
По адресу Промышленный проезд, 10 специалистами управляющей компании проводятся регулировочные работы системы центрального отопления многоквартирного дома. После развоздушивания системы отопления подача тепла будет осуществляться в полном объеме.
Сотрудники управления по городскому хозяйству администрации города совместно с сотрудниками главных управлений по территориальным округам и представителями УК обходят многоквартирные дома, в которых наблюдаются нарушения подачи тепла.
В Туле работают горячие линии по вопросам отопительного сезона.
|
№ п/п
|
Территориальный округ
|
Номера телефонов
|
Время работы
|
1
|
Центральный территориальный округ
|
(4872) 36−30−92
|
с 8.00 до 20.00
|
2
|
Зареченский территориальный округ
|
(4872) 47−16−68
|
с 8.00 до 20.00
|
3
|
Привокзальный территориальный округ
|
(4872) 24−71−74
|
с 8.00 до 20.00
|
4
|
Пролетарский территориальный округ
|
(4872) 41−06−49;
(4872) 41−73−40;
|
с 8.00 до 20.00
|
5
|
Советский
территориальный округ
|
(4872) 30−18−84; 30−17−11
|
с 8.00 до 20.00
|
6.
|
Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы
|
+7−919−081−23−09
|
с 8.00 до 20.00
|
7.
|
Единая дежурно-диспетчерская служба города Тулы
|
1391, (4872) 47−20−34, 47−20−37
|
круглосуточно
|
8.
|
АДДС ЗАО «Тулатеплосеть»
|
(4872) 42−53−23
|
круглосуточно
|
9.
|
ООО «Аварийно-диспетчерская служба города Тулы»
|
(4872) 56−54−54
|
круглосуточно
|
10.
|
Диспетчерская ОАО «Тулагорводоканал»
|
(4872) 42−53−26, 42−53−34
|
круглосуточно
По телефону доверия губернатора 8-800-200-71-02 жители могут получить консультацию о сроках начала отопительного сезона в муниципальном образовании или о сроках запуска системы теплоснабжения в конкретном многоквартирном доме.
Также по этому номеру можно оставить свои замечания по работе системы отопления.