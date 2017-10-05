В Туле открыли Центр одаренных детей «Мастерская талантов»

Фото Андрея Лыженкова.

«Мастерская талантов» открылась 5 октября на базе областной музыкальной школы им. Г. З. Райхеля . Идея создания такого центра принадлежит губернатору Тульской области Алексею Дюмину.

Игорь Лукопров, директор Тульской областной музыкальной школы им. Г. З. Райхеля , заслуженный работник культуры РФ:

Игорь Лукопров – Ребята будут учиться в своих музыкальных школах, а два раза в месяц — приезжать в «Мастерскую талантов», здесь с ними будут заниматься педагоги-наставники Центра — лучшие преподаватели музыкальных школ и колледжей, а также приглашенные кураторы из Москвы. В Центре смогут учиться лучшие дети из всех учебных заведений Тульской области. В этом году отбор производился по видеозаписям, а в следующем мы будем выезжать на места и отсматривать выступления детей. Я призываю всех быть активными! Мы надеемся, что Центр поможет детям раскрыться еще больше. Общение с ведущими мастерами как раз и даст им положительный опыт, мотивацию для усердных занятий, возможность получить смелость, настойчивость и уверенность в себе.

Обучение в «Мастерской талантов» бесплатное, финансируется из областного бюджета. Занятия будут идти в течение года. Далее ребята получат сертификаты, а их преподаватели — удостоверения о повышении квалификации. Творческим отчетом по итогам обучения станет выступление в качестве солистов профессиональных коллективов филармонии: оркестра русских народных инструментов «Тула», Губернаторского духового оркестра, государственного хора и симфонического оркестра.

Свое напутствие юным музыкантам дал губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

Алексей Дюмин – В Тульской области много талантливых, одаренных детей. Они завоевывают призовые места на конкурсах и фестивалях как российских, так и международных. Как говорит Владимир Путин, «раскрытие таланта детей — это залог успеха России». Сегодня мы открываем Центр одаренных детей, который будет помогать раскрывать таланты наших юных звездочек. Ребята, вам, конечно, будут помогать педагоги и настоящие звезды музыки, которые будут сюда приезжать. Я желаю вам успехов, чтобы у вас все получалось, чтобы вы всегда добивались тех целей, которые ставите перед собой. Ничего не бойтесь, все у вас получится! А всех учителям я хочу сказать слова благодарности и поздравить с профессиональным праздником — Днем учителя.



Среди учеников Центра — самые талантливые дети Тульской области. Например, скрипачка Екатерина Щадилова, инструмент которой подарил сам Дмитрий Коган, вокалистка Надежда Шебанова, финалистка вокального конкурса НТВ «Ты супер!».

14-летний Святослав Кайзер из города Донского — обладатель Золотой медали 16-х молодежных Дельфийских игр, полуфиналист телепроекта «Синяя птица» канала «Россия», участник международного музыкального проекта Ангелины Вовк «Песенка года». Музыкой молодой человек занимается с четырех лет и без нее уже не представляет своей жизни.

Святослав Кайзер – Моя бабушка — тоже музыкант, работала завучем в Донской детской школе искусств №1, мама училась в этой же школе. Однажды к нам в детский сад пришла педагог Нина Владимировна Ошкина со своими учениками, они дали нам небольшой концерт, и мне так сильно понравилось! После этого я сам захотел заниматься музыкой, и именно у Нины Владимировны. Мой инструмент — домра, я его очень люблю. В новом Центре поддержки одаренных детей будут мастер-классы, где я обязательно познаю что-то новое и интересное. Для меня это — стимул двигаться дальше и быть еще сильнее среди музыкантов. Мечтаю поступить в колледж им. Гнесиных, чтобы музыка была со мной всегда, стала моей профессией.

Еще одна ученица Центра 12-летняя Валерия Ермакова. Девочка живет в Веневе, играет на скрипке в Веневской детской школе искусств и покоряет своим талантом всю Россию. Лера — дипломант Всероссийского конкурса исполнителей на струнных смычковых инструментах им. Г. С. Турчаниновой . На тульском территориальном конкурсе Валерия в этом году выиграла Гран-при!

Валерия Ермакова – Занимаюсь музыкой уже шесть лет. Я сразу решила, что буду играть на скрипке, хотят мама и бабушка боялись, что будет очень трудно и у меня не получится. Но я настояла: скрипка и ничего больше! Очень нравится ее звучание, с самого детства. Мои любимые произведения: «Либертанго» Пьяцолла, «Хоровод гномов» Листа, «Венгерский танец №5» Брамса, «24-й каприз» Паганини. Я очень жду мастер-классов с новыми преподавателями, которые, возможно, увидят меня по-новому, дадут мне рекомендации… Это очень интересно, даст мне культурное развитие и стимул развиваться. Я обязательно свяжу свою жизнь с музыкой.



12-летняя тулячка Дарья Кулакова играет на фортепиано, девочка учится в музыкальной школе им. Райхеля. Даша — лауреат Международного конкурса «Петербургская весна», она заняла первое место на Всероссийском конкурсе «Стопудовый талант».

Дарья Кулакова – У нас дома стояло пианино, и когда к нам в гости приходил двоюродный брат, он так здорово играл на нем! Я влюбилась и в музыку, и в инструмент. Меня отвели в музыкальную школу, где я учусь с большим удовольствием. Очень люблю играть «Скерцо» Чайковского, «Мазурку» Хачатуряна… Для меня музыка — это душа, с ее помощью я могу выразить себя, а мой любимый исполнитель — Денис Мацуев. От «Мастерской талантов» я жду новых интересных встреч с известными музыкантами, новых возможностей. Хочу, чтобы музыка сопутствовала мне всю жизнь.

На первом этапе детей будут обучать по специальностям: фортепиано, сольное и хоровое пение, струнно-смычковые, народные, духовые и ударные инструменты. Дальнейшие плана у Центра грандиозные! В 2018-2019 годах намечено открытие театрального отделения на базе детской студии Тульского академического театра драмы с репетиционной площадкой в малом зале. В Тульской детской художественной школе им. В. Д. Поленова откроется художественное отделение.