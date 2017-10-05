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В Туле открыли Центр одаренных детей «Мастерская талантов»
Фото Андрея Лыженкова.

В Туле открыли Центр одаренных детей «Мастерская талантов»

Учиться здесь будут 43 ребенка, которые прошли конкурсный отбор – лучшие из лучших!

«Мастерская талантов» открылась 5 октября на базе областной музыкальной школы им. Г. З. Райхеля. Идея создания такого центра принадлежит губернатору Тульской области Алексею Дюмину.

Игорь Лукопров, директор Тульской областной музыкальной школы им. Г. З. Райхеля, заслуженный работник культуры РФ:

Игорь Лукопров

– Ребята будут учиться в своих музыкальных школах, а два раза в месяц — приезжать в «Мастерскую талантов», здесь с ними будут заниматься педагоги-наставники Центра — лучшие преподаватели музыкальных школ и колледжей, а также приглашенные кураторы из Москвы. В Центре смогут учиться лучшие дети из всех учебных заведений Тульской области. В этом году отбор производился по видеозаписям, а в следующем мы будем выезжать на места и отсматривать выступления детей. Я призываю всех быть активными! Мы надеемся, что Центр поможет детям раскрыться еще больше. Общение с ведущими мастерами как раз и даст им положительный опыт, мотивацию для усердных занятий, возможность получить смелость, настойчивость и уверенность в себе.

Обучение в «Мастерской талантов» бесплатное, финансируется из областного бюджета. Занятия будут идти в течение года. Далее ребята получат сертификаты, а их преподаватели — удостоверения о повышении квалификации. Творческим отчетом по итогам обучения станет выступление в качестве солистов профессиональных коллективов филармонии: оркестра русских народных инструментов «Тула», Губернаторского духового оркестра, государственного хора и симфонического оркестра.

Свое напутствие юным музыкантам дал губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

Алексей Дюмин

– В Тульской области много талантливых, одаренных детей. Они завоевывают призовые места на конкурсах и фестивалях как российских, так и международных. Как говорит Владимир Путин, «раскрытие таланта детей — это залог успеха России». Сегодня мы открываем Центр одаренных детей, который будет помогать раскрывать таланты наших юных звездочек. Ребята, вам, конечно, будут помогать педагоги и настоящие звезды музыки, которые будут сюда приезжать. Я желаю вам успехов, чтобы у вас все получалось, чтобы вы всегда добивались тех целей, которые ставите перед собой. Ничего не бойтесь, все у вас получится! А всех учителям я хочу сказать слова благодарности и поздравить с профессиональным праздником — Днем учителя.
 

Среди учеников Центра — самые талантливые дети Тульской области. Например, скрипачка Екатерина Щадилова, инструмент которой подарил сам Дмитрий Коган, вокалистка Надежда Шебанова, финалистка вокального конкурса НТВ «Ты супер!».

14-летний Святослав Кайзер из города Донского — обладатель Золотой медали 16-х молодежных Дельфийских игр, полуфиналист телепроекта «Синяя птица» канала «Россия», участник международного музыкального проекта Ангелины Вовк «Песенка года». Музыкой молодой человек занимается с четырех лет и без нее уже не представляет своей жизни.

Святослав Кайзер

– Моя бабушка — тоже музыкант, работала завучем в Донской детской школе искусств №1, мама училась в этой же школе. Однажды к нам в детский сад пришла педагог Нина Владимировна Ошкина со своими учениками, они дали нам небольшой концерт, и мне так сильно понравилось! После этого я сам захотел заниматься музыкой, и именно у Нины Владимировны. Мой инструмент — домра, я его очень люблю. В новом Центре поддержки одаренных детей будут мастер-классы, где я обязательно познаю что-то новое и интересное. Для меня это — стимул двигаться дальше и быть еще сильнее среди музыкантов. Мечтаю поступить в колледж им. Гнесиных, чтобы музыка была со мной всегда, стала моей профессией.

Еще одна ученица Центра 12-летняя Валерия Ермакова. Девочка живет в Веневе, играет на скрипке в Веневской детской школе искусств и покоряет своим талантом всю Россию. Лера — дипломант Всероссийского конкурса исполнителей на струнных смычковых инструментах им. Г. С. Турчаниновой. На тульском территориальном конкурсе Валерия в этом году выиграла Гран-при!

Валерия Ермакова

– Занимаюсь музыкой уже шесть лет. Я сразу решила, что буду играть на скрипке, хотят мама и бабушка боялись, что будет очень трудно и у меня не получится. Но я настояла: скрипка и ничего больше! Очень нравится ее звучание, с самого детства. Мои любимые произведения: «Либертанго» Пьяцолла, «Хоровод гномов» Листа, «Венгерский танец №5» Брамса, «24-й каприз» Паганини. Я очень жду мастер-классов с новыми преподавателями, которые, возможно, увидят меня по-новому, дадут мне рекомендации… Это очень интересно, даст мне культурное развитие и стимул развиваться. Я обязательно свяжу свою жизнь с музыкой.


12-летняя тулячка Дарья Кулакова играет на фортепиано, девочка учится в музыкальной школе им. Райхеля. Даша — лауреат Международного конкурса «Петербургская весна», она заняла первое место на Всероссийском конкурсе «Стопудовый талант».

Дарья Кулакова

– У нас дома стояло пианино, и когда к нам в гости приходил двоюродный брат, он так здорово играл на нем! Я влюбилась и в музыку, и в инструмент. Меня отвели в музыкальную школу, где я учусь с большим удовольствием. Очень люблю играть «Скерцо» Чайковского, «Мазурку» Хачатуряна… Для меня музыка — это душа, с ее помощью я могу выразить себя, а мой любимый исполнитель — Денис Мацуев. От «Мастерской талантов» я жду новых интересных встреч с известными музыкантами, новых возможностей. Хочу, чтобы музыка сопутствовала мне всю жизнь.

На первом этапе детей будут обучать по специальностям: фортепиано, сольное и хоровое пение, струнно-смычковые, народные, духовые и ударные инструменты. Дальнейшие плана у Центра грандиозные! В 2018-2019 годах намечено открытие театрального отделения на базе детской студии Тульского академического театра драмы с репетиционной площадкой в малом зале. В Тульской детской художественной школе им. В. Д. Поленова откроется художественное отделение.

Президент России Владимир Путин в ежегодном Послании Федеральному Собранию поручил создать в регионах страны Центры поддержки одаренных детей подобно сочинскому «Сириусу». Тульская «Мастерская талантов» стала первым подобным учреждением в регионе. Второй Центр будет создан на базе Яснополянского детского дома и Яснополянской школы им. Л. Н. Толстого.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 17:25 0
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