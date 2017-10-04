Шесть школ из Тульской области вошли в список 500 лучших в России

Фото из архива Myslo.

Критериями, на основе которых формируется данный рейтинг, являются результаты основного государственного экзамена и Всероссийской олимпиады школьников.

В России составили список 500 лучших образовательных организаций, которые продемонстрировали высокие результаты в 2016-2017 учебном году. Об этом пишет РИА «Новости».

В этот список вошли шесть школ из Тульской области.

Это тульские Центры образования №34, 38, 46, МБОУ «Центр образования – гимназия №11», МБОУ «Лицей №2 им. Б. А. Слободскова », а также МБОУ «Лицей» из Новомосковска.

Критериями, на основе которых формируется данный рейтинг, являются результаты основного государственного экзамена и Всероссийской олимпиады школьников.

Перечень лучших образовательных организаций подготовили Московский центр непрерывного математического образования при информационной поддержке «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии Министерства образования и науки России.