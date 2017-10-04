новости
новости
Регистрация
В Туле откроется первый Центр одаренных детей
Фото todms.ru

В Туле откроется первый Центр одаренных детей

Аналог сочинскому «Сириусу» появится на базе областной музыкальной школы им. Райхеля.

5 октября 2017 года в Туле откроет свои двери «Мастерская талантов» — Центр одаренных детей. Он станет структурным подразделением областной музыкальной школы имени Райхеля.

Первыми воспитанниками Центра станут 43 ребенка, прошедшие конкурсный отбор. В этом учебном году их будут обучать по специальностям: фортепиано, сольное и хоровое пение, струнно-смычковые, народные, духовые и ударные инструменты. В следующем учебном году в состав Центра войдут театральное и художественное отделения.

Занятия в «Мастерской талантов» будут построены на формуле личного успеха. Каждого ребенка будут творчески поддерживать наставники-педагоги из Центра, мастера-кураторы из столичных учебных заведений и звезды большой сцены, приезжающие в Тулу с гастрольными концертами и другими творческими проектами.

Все занятия в Центре будут бесплатными. Курс обучения будет длиться один год. По его окончании ребята получат сертификаты, а их преподаватели — удостоверения о повышении квалификации.

Итоговой ступенью обучения станет выступление ребят в качестве солистов профессиональных коллективов тульской филармонии: оркестра русских народных инструментов «Тула», губернаторского духового оркестра, государственного хора и вновь созданного в тульской областной филармонии симфонического оркестра.

Воспитанники Центра будут участвовать во всех региональных программах поддержки и поощрения одарённых детей.

«Мастерская талантов» станет первым Центром поддержки одаренных детей, аналогичным сочинскому «Сириусу».

Второй такой Центр будет создан на базе Яснополянского детского дома и Яснополянской школы имени Толстого. Там появится общеобразовательная школа и «школа полного дня» с классами углубленного изучения предметов естественно-гуманитарного цикла. В ней будут обучаться 40 человек. На территории Центра будет организован пансионат на 42 места для постоянного проживания детей.

Вести занятия в Центре будут специалисты из числа профессорско-преподавательского состава профильных факультетов двух вузов области, а также школ, подготовивших призеров и победителей регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников. В дальнейшем здесь построят еще два здания и увеличат число учеников до 140 человек.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:17 +1
Другие статьи по темам
Событие
Открытие Центра одаренных детей
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Шесть школ из Тульской области вошли в список 500 лучших в России
Шесть школ из Тульской области вошли в список 500 лучших в России
Тульским театрам выделили почти 3 миллиона на ремонт
Тульским театрам выделили почти 3 миллиона на ремонт
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.