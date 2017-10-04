В Туле откроется первый Центр одаренных детей

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5 октября 2017 года в Туле откроет свои двери «Мастерская талантов» — Центр одаренных детей. Он станет структурным подразделением областной музыкальной школы имени Райхеля .

Первыми воспитанниками Центра станут 43 ребенка, прошедшие конкурсный отбор. В этом учебном году их будут обучать по специальностям: фортепиано, сольное и хоровое пение, струнно-смычковые, народные, духовые и ударные инструменты. В следующем учебном году в состав Центра войдут театральное и художественное отделения.

Занятия в «Мастерской талантов» будут построены на формуле личного успеха. Каждого ребенка будут творчески поддерживать наставники-педагоги из Центра, мастера-кураторы из столичных учебных заведений и звезды большой сцены, приезжающие в Тулу с гастрольными концертами и другими творческими проектами.

Все занятия в Центре будут бесплатными. Курс обучения будет длиться один год. По его окончании ребята получат сертификаты, а их преподаватели — удостоверения о повышении квалификации.

Итоговой ступенью обучения станет выступление ребят в качестве солистов профессиональных коллективов тульской филармонии: оркестра русских народных инструментов «Тула», губернаторского духового оркестра, государственного хора и вновь созданного в тульской областной филармонии симфонического оркестра.

Воспитанники Центра будут участвовать во всех региональных программах поддержки и поощрения одарённых детей.

«Мастерская талантов» станет первым Центром поддержки одаренных детей, аналогичным сочинскому «Сириусу».

Второй такой Центр будет создан на базе Яснополянского детского дома и Яснополянской школы имени Толстого . Там появится общеобразовательная школа и «школа полного дня» с классами углубленного изучения предметов естественно-гуманитарного цикла. В ней будут обучаться 40 человек. На территории Центра будет организован пансионат на 42 места для постоянного проживания детей.

Вести занятия в Центре будут специалисты из числа профессорско-преподавательского состава профильных факультетов двух вузов области, а также школ, подготовивших призеров и победителей регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников. В дальнейшем здесь построят еще два здания и увеличат число учеников до 140 человек.