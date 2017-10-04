В Туле на Новомосковском шоссе опрокинулся «Рено»

Фото из группы ВКонтакте «Подслушано в Туле».

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Сегодня, 4 октября, в Туле на Новомосковском шоссе произошло ДТП. По предварительным данным, столкнулись «Рено» и «Фольксваген». От удара первая машина опрокинулась.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в аварии никто не пострадал. Все обстоятельства происшествия уточняются.

Как сообщают Myslo очевидцы, из-за ДТП образовалась огромная пробка.