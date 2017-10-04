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В Туле на Новомосковском шоссе опрокинулся «Рено»
Фото из группы ВКонтакте «Подслушано в Туле».

В Туле на Новомосковском шоссе опрокинулся «Рено»

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Сегодня, 4 октября, в Туле на Новомосковском шоссе произошло ДТП. По предварительным данным, столкнулись «Рено» и «Фольксваген». От удара первая машина опрокинулась.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в аварии никто не пострадал. Все обстоятельства происшествия уточняются.

Как сообщают Myslo очевидцы, из-за ДТП образовалась огромная пробка.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:58 0
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