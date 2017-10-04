Фото из группы ВКонтакте «Подслушано в Туле».
В Туле на Новомосковском шоссе опрокинулся «Рено»
По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.
Сегодня, 4 октября, в Туле на Новомосковском шоссе произошло ДТП. По предварительным данным, столкнулись «Рено» и «Фольксваген». От удара первая машина опрокинулась.
В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в аварии никто не пострадал. Все обстоятельства происшествия уточняются.
Как сообщают Myslo очевидцы, из-за ДТП образовалась огромная пробка.