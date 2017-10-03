В Туле не отапливаются 42 многоквартирных дома

В Туле с 28 сентября начался отопительный сезон. При этом тепло в жилые дома должны были подать в течение пяти дней, еще 10 дней дается на регулировку отопительных систем жилых домов.

По состоянию на 3 октября из 178 котельных из 179 запущены. Тепло подается в 3056 многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

При этом в 42 дома тепло не поступает по следующим причинам:

31 МКД – порывы и технические проблемы управляющих компаний;

6 МКД – ремонт инженерных коммуникаций МКД по региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

5 МКД – не запущена котельная ОАО «ВРК-3».

В отношении котельной ОАО «ВРК-3», которая не осуществила пуск тепла в нормативный срок, главным управлением по Привокзальному территориальному округу направлено обращение в прокуратуру города и Приокское управление Ростехнадзора. Данная котельная обслуживает пять многоквартирных домов.

Запуск котельной планируется осуществить сегодня, 3 октября, до конца дня.

Управляющие компании и коммунальные организации в десятидневный срок обязаны наладить системы теплоснабжения данных многоквартирных домов.