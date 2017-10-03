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В Туле не отапливаются 42 многоквартирных дома

В Туле не отапливаются 42 многоквартирных дома

Причины – порывы, технические проблемы управляющих компаний, капитальный ремонт и не запущена котельная.

В Туле с 28 сентября начался отопительный сезон. При этом тепло в жилые дома должны были подать в течение пяти дней, еще 10 дней дается на регулировку отопительных систем жилых домов.

По состоянию на 3 октября из 178 котельных из 179 запущены. Тепло подается в 3056 многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

При этом в 42 дома тепло не поступает по следующим причинам:

  • 31 МКД – порывы и технические проблемы управляющих компаний;
  • 6 МКД – ремонт инженерных коммуникаций МКД по региональной программе  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
  • 5 МКД – не запущена котельная ОАО «ВРК-3».

В отношении котельной ОАО «ВРК-3», которая не осуществила пуск тепла в нормативный срок, главным управлением по Привокзальному территориальному округу направлено обращение в прокуратуру города и Приокское управление Ростехнадзора. Данная котельная обслуживает пять многоквартирных домов.

Запуск котельной планируется осуществить сегодня, 3 октября, до конца дня.

Управляющие компании и коммунальные организации в десятидневный срок обязаны наладить системы теплоснабжения данных многоквартирных домов.

Сюжет: Отопительный сезон-2017
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