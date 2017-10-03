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Работы по программе «Безопасные и качественные дороги» в Тульской области завершат до 15 октября
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Работы по программе «Безопасные и качественные дороги» в Тульской области завершат до 15 октября

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник рассказал о ремонте дорог в регионе.

2 октября на оперативном совещании в правительстве Тульской глава регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник области рассказал о ремонте дорог в регионе.

Областные автодороги отремонтированы на 77,2% на сумму 726 млн рублей. На трассе М2 «Крым» завершено строительство мостового перехода через реку Скнигу. С 27 сентября по нему открыто движение транспортных средств.

На ремонт местных дорог потрачено 618, 7 млн рублей. Работы на них завершены на 81,2%.

В области реализуется проект «Безопасные и качественные дороги». Работы по программе выполнены на 90%. Общая сумма ремонтных работ составила 924 млн рублей.

Дудник заявил, что все работы по проекту будут завершены до 15 октября. А к 1 ноября закончится  ремонт дорог регионального значения.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов сообщил, что в областном центре отремонтировано 96% от запланированного объёма дорог. Дополнительно будут проведены работы ещё на 4 объектах.

Кстати, работать на дорогах области вскоре, возможно, будут выпускники Московского автомобильно-дорожного университета. Глава региона Алексей Дюмин дал поручение проработать взаимодействие Тульской области и столичного вуза.

Также на совещании были рассмотрены обращения жителей области.

В прошлом году до деревни Федоровки Большой Тулы продлили городской маршрут общественного транспорта №66, но до сих пор не установили остановочный павильон. Людям в непогоду приходится ждать автобус под открытым небом. Как пояснил Родион Дудник, это дорога регионального значения, ее отремонтировали, но оборудование остановочных павильонов запланировано только на следующий год. Тем не менее министр обещал решить данный вопрос в ближайшие две недели.

В поселке Бутиково Заокского района в прошлом году поменяли водопровод. Чтобы заменить трубу, рабочие разобрали тротуар, а денег на благоустройство территории заложено не было. Жители поселка уже год фактически живут без тротуара. Как пояснил глава администрации МО Заокский район Николай Тимаков, сметы на благоустройство подготовлены, до конца 2017 года испорченный тротуар будет восстановлен, а в следующем году будет полностью завершён ремонт дороги.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:05 0
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