Алексей Дюмин – учителям: «Вы растите молодежь, которая завтра будет определять судьбу страны»

Наталья Гладышева, учитель начальных классов из Веневского района, награждена званием «Почетный работник общего образования РФ».

День учителя отмечают в Тульской области около 20 тысяч человек. По словам губернатора, это и его любимый и почитаемый праздник, потому что мама Алексея Геннадьевича тоже была учительницей. 3 октября в Городском концертном зале собрались педагоги со всего региона, поздравить их пришел губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

– День учителя — хорошая возможность еще раз выразить благодарность дорогим и любимым педагогам, — сказал Алексей Дюмин. — Роль наставника в жизни каждого невозможно переоценить. Ваша профессия одна из самых нужных, востребованных и благородных. И в то же время сложных.

Это вы растите молодежь, которая завтра будет определять судьбу Тульской области и всей России.

Вы не только даете новые знания, но и учите мыслить и быть ответственными людьми, воспитываете лучшие человеческие качества — доброту, честность, уважение к старшим.

По словам губернатора, лучше всего о работе учителя говорят успехи его учеников:

– В 2017 году тульские выпускники заметно улучшили результаты ЕГЭ по всем предметам, они побеждают на олимпиадах и конкурсах регионального, российского и международного уровня. Все это ваша заслуга. Спасибо за ваш большой, созидательный труд. Желаю вам здоровья, успехов во всем и пусть у ваших учеников все получается.

Губернатор вручил знаки к званию «Почетный работник сферы образования РФ» и региональные награды отличившимся представителям профессии.

Галина Борисовна Булгакова, учитель математики МБОУ «Средняя школа №16 — Центр образования пос. Первомайский», Щекинский район. Награждена званием «Почетный работник общего образования РФ»:

– В школе я работаю 30 лет. В моей семье не было педагогов, только старшая сестра, как и я — учитель математики. Математика — это моя первая любовь в школе, самый любимый предмет. Мне нравилось объяснять своим одноклассникам задачки по математике. Наверное, поэтому у меня не было проблемы выбора — конечно учитель! И конечно математики!

Быть учителем — это постоянно быть с детьми. И даже если ты очень любишь и отлично знаешь математику или физику, но не любишь детей, то педагог из тебя не получится.

Современные дети стали более коммуникабельные, информированные, продвинутые, особенно в информационных технологиях, использовании обучающих сайтов, онлайн-тестирований. И что скрывать, у них нам, взрослым, есть чему учиться.

Бывает, родители жалуются, дети не хотят делать домашнее задание, мол, и так все знаю. Мой совет — ни в коем случае не заставлять, а убеждать. Ведь повторение — мать учения.

Ольга Сергеевна Волгина, учитель начальных классов Центра образования № 9, Новомосковск. Награждена званием «Почетный работник общего образования РФ»:

– Учителем я работаю 21 год. Наша школа со спортивным уклоном. И сейчас в моем классе учатся пять девочек-гимнасток. Они много ездят по соревнованиям, поэтому занимаемся с ними дополнительно.

Когда спрашивают, как подготовить ребенка к школе, я всегда говорю, главное — психологически его настроить, чтобы ребенок чувствовал время, понимал, что теперь он ученик. А навыки чтения и счета — это забота школы и учителя.

Я многодетная мама и уже бабушка. У меня трое детей и один внук. Дочь — ученица 10-го класса, с удовольствием ходит на занятия в Центр детского творчества в «Школу юного учителя». Мечтает стать учителем химии. Так что у нас будет династия.

Наталья Николаевна Гладышева, учитель начальных классов Гурьевского центра образования им. С. К. Иванчикова, Веневский район. Награждена званием «Почетный работник общего образования РФ»:

– Я работаю учителем 23 года, а педагогический стаж у меня четверть века — два года я проработала воспитателем в группе продленного дня. Моя мама тоже учитель, тетя тоже педагог, поэтому я не задумывалась, кем буду, — конечно учителем.

Наш центр образования — один из лучших в регионе, он был базовой площадкой по внедрению государственных образовательных стандартов в области.

В моем классе учатся 15 детей. Как я всегда говорю родителям первоклашек, «теперь это и мои дети тоже». Считаю, что учитель и родители должны сотрудничать, тогда детям будет легко и комфортно учиться.

Я очень люблю свою работу. Каждый день несет что-то новое, дети же растут и меняются каждый день. И это столько положительной энергии и эмоций!

Надежда Владимировна Архипова, директор Красногвардейской средней общеобразовательной школы, Тепло-Огаревский район. Награждена медалью «Трудовая доблесть» III степени:

– В школе я работаю 30 лет, из них 12 лет директором школы. Я преподающий директор, веду в школе русский язык и литературу. В моей семье не было педагогов: папа — механизатор, мама — продавец. По моим стопам пошел мой сын, он закончил педуниверситет.

Сейчас в нашей школе учатся 40 человек. Школа малокомплектная, но с большим пришкольным участком — 1 га, где дети вместе с учителями выращивают овощи. Есть плодовый сад, а в школьном расписании — сельскохозяйственный труд. Наши выпускники работают и механизаторами, и директорами сельхозпредприятий, врачами и учителями. Кстати, 11 педагогов нашего центра, а в штате всего 15 педагогов, — выпускники Красногвардейской школы.

Нашей школе хорошо помогает правительство области. Выделяют средства и на питание школьников, и на покупку учебников, оборудование. Мы не обижены помощью. Спасибо за это губернатору и правительству.

Олег Сергеевич Степочкин, директор Центра образования №1, Плавский район. Награжден медалью «Трудовая доблесть» III степени:

– Вообще по специальности я ученый-агроном, закончил сельскохозяйственный вуз, отработал в сельском хозяйстве три года и параллельно учил детей биологии. Школа «перетянула» меня из сельского хозяйства, я отработал учителем биологии семь лет. А потом меня выбрали директором школы. И я оказался руководителем педагогического коллектива, будучи сам без такого образования. В сельской школе я работаю директором уже 19 лет.

У меня двое детей. Дочь стала врачом, а сын продолжил мою первую жизненную линию – он занимается наукой.

Считаю, задача учителя — сделать всё, чтобы дети стали настоящими гражданами своей страны.

Наш центр образования — это два детских садика и две школы. Учеников немного, всего 127 человек. Но корпуса центра разбросаны в радиусе 15 км, так что, чтобы прийти на работу, надо совершить целое путешествие.

Хозяйство мне досталось сложное, зданиям школ и детсадов по 40 и более лет. По программе модернизации школ в прошлом году министерство образования выделило нам 3 млн руб. на капитальный ремонт. Так что здания полностью отремонтированы.

Юлия Валентиновна Гепфнер, педагог-организатор Тульского областного центра образования. Награждена благодарностью губернатора:

– У меня небольшой педагогический стаж, всего семь лет, но все время я работаю с особенными детишками. Сначала — в интернате для детей с задержкой психического развития, а сейчас — с глухими и слабослышащими детьми.

Я выбрала профессию учителя по примеру своей мамы. Она тоже учитель. Почему выбрала такое направление? Очень хочется помочь детям. Я считаю, что такие дети не с ограниченными возможностями, они просто немножко другие. Да, первый раз попав в класс с абсолютно глухими детьми, мне стало страшно — вдруг они не поймут меня? Но я справилась.

Работать с особенными детьми сложно и интересно. А дети… Например, моя дочка-первоклассница с удовольствием приходит ко мне в класс и легко общается с моими учениками. Поэтому я всегда родителям говорю — главное, не опускать руки и не отступать, жизнь продолжается!