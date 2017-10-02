Алексей Дюмин: «Отопительный сезон без срывов – это персональная ответственность всех глав муниципалитетов»

На оперативном совещании у губернатора Тульской области Алексея Дюмина министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко доложила о ситуации с отоплением в регионе. По её словам, отопительный сезон начался во всем регионе именно сегодня, 2 октября.

– В лидерах у нас пять муниципалитетов: Тула (кстати, впервые за много лет), Заокский, Суворовский, Одоевский районы, пос. Новогурово. Муниципалитеты ежедневно отчитываются о ходе отопительного сезона, — сказала Шевченко.

По словам министра, 43% школ, 67% медучреждений, 42% детсадов и 30% жилого сектора уже подключены и получают тепло.

Прокурор Тульской области Александр Козлов добавил, что прокуратура в подготовительный период выявила около 500 нарушений в сфере ЖКХ, в суд подано 35 исков, выдано 148 предписаний и 67 предостережений.

– Благодаря совместной с министерством ЖКХ работе мы сократили на 480 млн руб. задолженность перед ресурсниками, — пояснил прокурор.

– Отопительный сезон должен пройти без срывов. Это персональная ответственность каждого из глав администрации муниципалитетов, — заявил Алексей Дюмин. — Если у жителей будут проблемы, вопросы, работайте с управляющими компаниями, договаривайтесь, но проблем с отоплением у жителей быть не должно.

Губернатор поручил министру по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярославу Ракову создать горячую линию телефона доверия губернатора по отоплению.

Пока горячая линия еще в стадии подключения, свои жалобы по отоплению вы можете оставить в комментариях к этой статье. Мы передадим их властям для решения.