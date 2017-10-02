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В Туле возле школы №50 нашли труп мужчины

В Туле возле школы №50 нашли труп мужчины

Полиция сообщает, что признаков преступного насилия на теле погибшего мужчины нет.

2 октября очевидцы сообщили в редакцию Myslo о трупе мужчины, найденном сегодня около полудня на улице Майской возле 50-й школы (сейчас центр образования №40).

Девушка-очевидец рассказала, что тело обнаружили сами школьники.

Однако, как оказалось впоследствии, эта информация не соответствует действительности. 57-летний мужчина сам позвонил близким и сообщил о внезапном ухудшении самочувствия. К нему прибежал его 19-летний родственник. Мужчина скончался на месте.

Как сообщили Myslo в Следственном управлении СКР по Тульской области, проверку по данному факту проводить не будут, смерть мужчины не была криминальной.

вчера, в 16:03 +1
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