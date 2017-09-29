новости
новости
Регистрация
В Тульской области медики 7 дней не могли поставить правильный диагноз мужчине
фото из семейного архива Авдеевых.

В Тульской области медики 7 дней не могли поставить правильный диагноз мужчине

Родственники через суд доказали, что именно ненадлежащее исполнение обязанностей медиков привело к смерти пациента.

Алексинский городской суд вынес решение по иску Марии Скотниковой и ее матери к районной больнице №1 им профессора В.Ф.Снегирева. Они просили возместить им моральный ущерб в связи с потерей близкого человека – отца и мужа – по вине врачей. 

Что именно случилось, Myslo рассказала дочь мужчины Мария Скотникова.

61-летний Геннадий Авдеев 8 июня 2016 года почувствовал себя плохо: стали плохо слушаться правая рука и нога, затормозилась речь. В 16 часов близкие вызвали ему скорую и по настоянию родственников мужчина был доставлен в Алексинскую районную больницу. Его осмотрел дежурный врач, патологий не выявил и отправил домой. 
На фото Геннадий Авдеев.
На следующий день в связи с ухудшением состояния на дом вызвали участкового врача, но не дождавшись его, в 15.40 вновь позвонили в скорую. После уговоров родственников Геннадия вновь отвезли в ЦРБ, где после продолжительного ожидания его принял дежурный врач-невролог С. Похилько. Но вместо осмотра, начал выяснять, по какой причине мужчина не работает и осуждать его за это. Родственники пациента возмутились и только после этого врач позвал специалиста Л. Касьян. Женщина в 19.03 провела обследование мозга Авдеева и поставила ему диагноз: «многоочаговые изменения головного мозга сосудистого характера. Лейкоареоз, открытая гидроцефалия».
 
Ознакомившись в результатами обследования, С.Похилько заявил, что мест для госпитализации нет и назначил пациенту уколы и четыре вида таблеток. Сказал, что лечение надо продолжать 2 месяца. 
 

Мария Скотникова

– Лечение начали в тот же день. Но ему становилось только хуже. При попытках встать с кровати папа падал, стали отказывать правые рука и нога, – рассказывает Мария Скотникова. – Утром следующего дня вновь вызвали участкового врача. Примерно в 13 часов пришёл участковый врач М. Рахимов. Спросил давление и чем лечим. Сказал продолжать лечение и заверил, что папа поднимется. Но состояние папы продолжало ухудшаться.

 
В 15.23 родственники вновь вызвали скорую, настаивали на госпитализации, но и приехавшая на вызов фельдшер отказала, сославшись на приближение праздников.
 
– В праздничные дни мы продолжили лечение, но 13 июня рука и нога с правой стороны у него отказали совсем, он не мог говорить и нарушился процесс глотания, отправлялся под себя. В 13.49 мы вызвали скорую, но нам отказали даже в вызове. В 14.59 добились вызова скорой, но приехавшая фельдшер Карина Левочкина вновь отказала в госпитализации. Она померила давление и взяла кровь на сахар. На вопрос о перспективах выздоровления она ответила, что папа больше не встанет и скоро умрёт.
 
14 июня в 10 часов мы отнесли папу в машину и отвезли его в приёмный покой.
 
Геннадия Авдеева осмотрела врач-невролог Наталья Порывкина и срочно госпитализировала в реанимацию неврологическое отделение. После обследования на следующий день она уточнила диагноз – «инсульт».
 
– Порывкина боролась за его жизнь, но 1 июня в 18.15 часов папа скончался. В справке о смерти было сказано, что причиной смерти стал отек мозга, вызванный инфарктом мозга и тромбозом мозговых артерий. Мы считаем ненадлежащее исполнение своих обязанностей медиками скорой, участковым врачом и больницей. И это привело к смерти близкого нам человека. Если бы медики не потеряли столько времени, то, возможно, трагедии можно было избежать. Он угасал у нас на глазах, а мы не могли ему ничем помочь! – добавляет Мария Скотникова.
 
В связи с этим женщина и ее мать обратились в суд с требованием возместить им моральный ущерб. 
 

Видео подготовлено редакцией портала «Алексин градъ».

Судебное разбирательство

Судебное разбирательство подтвердило догадки родственников мужчины: симптомы инсульта медики замечали, но почему-то игнорировали их.

Так, стало известно, что 8 июня в карте вызова было отмечено: у пациента наблюдался «нистагм», то есть быстрое, повторяющееся движение глазами, что указывает на начало развития мозговой патологии. 

На следующий день фельдшер, приехавший на очередной вызов, отметил в карте нарушение кровообращения головного мозга и указал на «парез» – неврологический синдром, обусловленный поражением двигательного пути нервной системы.

13 июня в карту вызова была занесена информация об устойчивой позе Ромберга у пациента (положение стоя со сдвинутыми вместе стопами, с закрытыми глазами и вытянутыми прямо перед собой руками), но при этом не указано, что мужчина не способен был сохранять равновесие. 

В карте стационарного больного врачом Похилько было указано, что «настоящее ухудшение у пациента началось 9 июня, мужчина обратился в приемный покой. Назначено амбулаторное лечение». Далее имеется информация, что 11 июня состояние пациента резко ухудшилось и ему был выставлен диагноз «инсульт».

Данные патологоанатомической экспертизы говорят о том, что у мужчины обнаружен «рецидивирующий инсульт», то есть повторный. 

В ходе судбеного разбирательства эксперты заявили, что на догоспитальном этапе врачами Алексинской районной больницы №1 были допущены недостатки оказания медицинской помощи Авдееву, ему была оказана неэффективная и некачественная медицинская помощь.

Тем не менее представитель ответчика (больницы) в суде заявил, что медицинская помощь была оказана пациенту в полном объеме. Он заявил, что 8 июня у мужчины не было показаний для госпитализации.

Также было заявлено, что результаты РКТ от 9 и 14 июня не отличаются, а значит фактического ухудшения не произошло. Заявления же о том, что у Авдеева были частично парализованы руки, по словам представителя ответчика, голословны: еще 13 июня мужчина с промахиваниями мог выполнить позу Ромберга.

Сами медики в судебном заседании не заявляли ничего, однако их представители не признавали предъявленных исковых требований и просили в них отказать. Аналогичного мнения придерживалось и министерство здравоохранения Тульской области, поскольку родственники не смогли предоставить суду доказательств, подтверждающих, что Авдеев умер в связи с непрофессиональными действиями сотрудников АРБ №1.

«При поступлении Авдеева в больницу все стандарты оказания медицинской помощи были выполнены, была оказана медицинская помощь, поставлен диагноз. В госпитализации было отказано, поскольку отсутствовали признаки ОНМК у больного», – завил представитель минздрава.

решение суда

13 марта суд удовлетворил требования истцов и постановил взыскать с Алексинской районной больницы №1 им профессора В.Ф.Снегирева: 

  • возмещение расходов на организацию похорон и поминального обеда - в полном объеме – 42830 рублей;
  • возмещение морального вреда частично– по 250 тысяч каждому (заявлено было по 500 тысяч рублей);
  • оплата судебно-медицинской экспертизы полностью – 30 000 рублей;
  • факт ненадлежащего оказания медицинской помощи нашло свое подтверждение (уже 9 июня Авдеев нуждался в неотложной медицинской помощи а условиях стационара для проведения лечебно-диагностических мероприятий. Диагноз «ишемический инсульт» был установлен 14 июня несвоевременно);
  • доводы представителей ответчиков суд признал несостоятельными.

 

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:02 +2
Другие статьи по темам
Место
АлексинТульская область
Прочее
медицинаошибки врачей

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В УМВД рассказали подробности массового ДТП в Туле
В УМВД рассказали подробности массового ДТП в Туле
В Платоновском парке сделают пляж и почистят пруд
В Платоновском парке сделают пляж и почистят пруд
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.