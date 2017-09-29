В Тульской области медики 7 дней не могли поставить правильный диагноз мужчине
Родственники через суд доказали, что именно ненадлежащее исполнение обязанностей медиков привело к смерти пациента.
Алексинский городской суд вынес решение по иску Марии Скотниковой и ее матери к районной больнице №1 им профессора В.Ф.Снегирева. Они просили возместить им моральный ущерб в связи с потерей близкого человека – отца и мужа – по вине врачей.
Что именно случилось, Myslo рассказала дочь мужчины Мария Скотникова.
На фото Геннадий Авдеев.
Мария Скотникова
– Лечение начали в тот же день. Но ему становилось только хуже. При попытках встать с кровати папа падал, стали отказывать правые рука и нога, – рассказывает Мария Скотникова. – Утром следующего дня вновь вызвали участкового врача. Примерно в 13 часов пришёл участковый врач М. Рахимов. Спросил давление и чем лечим. Сказал продолжать лечение и заверил, что папа поднимется. Но состояние папы продолжало ухудшаться.
Видео подготовлено редакцией портала «Алексин градъ».
Судебное разбирательство подтвердило догадки родственников мужчины: симптомы инсульта медики замечали, но почему-то игнорировали их.
Так, стало известно, что 8 июня в карте вызова было отмечено: у пациента наблюдался «нистагм», то есть быстрое, повторяющееся движение глазами, что указывает на начало развития мозговой патологии.
На следующий день фельдшер, приехавший на очередной вызов, отметил в карте нарушение кровообращения головного мозга и указал на «парез» – неврологический синдром, обусловленный поражением двигательного пути нервной системы.
13 июня в карту вызова была занесена информация об устойчивой позе Ромберга у пациента (положение стоя со сдвинутыми вместе стопами, с закрытыми глазами и вытянутыми прямо перед собой руками), но при этом не указано, что мужчина не способен был сохранять равновесие.
В карте стационарного больного врачом Похилько было указано, что «настоящее ухудшение у пациента началось 9 июня, мужчина обратился в приемный покой. Назначено амбулаторное лечение». Далее имеется информация, что 11 июня состояние пациента резко ухудшилось и ему был выставлен диагноз «инсульт».
Данные патологоанатомической экспертизы говорят о том, что у мужчины обнаружен «рецидивирующий инсульт», то есть повторный.
В ходе судбеного разбирательства эксперты заявили, что на догоспитальном этапе врачами Алексинской районной больницы №1 были допущены недостатки оказания медицинской помощи Авдееву, ему была оказана неэффективная и некачественная медицинская помощь.
Тем не менее представитель ответчика (больницы) в суде заявил, что медицинская помощь была оказана пациенту в полном объеме. Он заявил, что 8 июня у мужчины не было показаний для госпитализации.
Также было заявлено, что результаты РКТ от 9 и 14 июня не отличаются, а значит фактического ухудшения не произошло. Заявления же о том, что у Авдеева были частично парализованы руки, по словам представителя ответчика, голословны: еще 13 июня мужчина с промахиваниями мог выполнить позу Ромберга.
Сами медики в судебном заседании не заявляли ничего, однако их представители не признавали предъявленных исковых требований и просили в них отказать. Аналогичного мнения придерживалось и министерство здравоохранения Тульской области, поскольку родственники не смогли предоставить суду доказательств, подтверждающих, что Авдеев умер в связи с непрофессиональными действиями сотрудников АРБ №1.
«При поступлении Авдеева в больницу все стандарты оказания медицинской помощи были выполнены, была оказана медицинская помощь, поставлен диагноз. В госпитализации было отказано, поскольку отсутствовали признаки ОНМК у больного», – завил представитель минздрава.
13 марта суд удовлетворил требования истцов и постановил взыскать с Алексинской районной больницы №1 им профессора В.Ф.Снегирева:
- возмещение расходов на организацию похорон и поминального обеда - в полном объеме – 42830 рублей;
- возмещение морального вреда частично– по 250 тысяч каждому (заявлено было по 500 тысяч рублей);
- оплата судебно-медицинской экспертизы полностью – 30 000 рублей;
- факт ненадлежащего оказания медицинской помощи нашло свое подтверждение (уже 9 июня Авдеев нуждался в неотложной медицинской помощи а условиях стационара для проведения лечебно-диагностических мероприятий. Диагноз «ишемический инсульт» был установлен 14 июня несвоевременно);
- доводы представителей ответчиков суд признал несостоятельными.