В Тульской области медики 7 дней не могли поставить правильный диагноз мужчине

фото из семейного архива Авдеевых.

Родственники через суд доказали, что именно ненадлежащее исполнение обязанностей медиков привело к смерти пациента.

Алексинский городской суд вынес решение по иску Марии Скотниковой и ее матери к районной больнице №1 им профессора В.Ф.Снегирева. Они просили возместить им моральный ущерб в связи с потерей близкого человека – отца и мужа – по вине врачей.

Что именно случилось, Myslo рассказала дочь мужчины Мария Скотникова.

61-летний Геннадий Авдеев 8 июня 2016 года почувствовал себя плохо: стали плохо слушаться правая рука и нога, затормозилась речь. В 16 часов близкие вызвали ему скорую и по настоянию родственников мужчина был доставлен в Алексинскую районную больницу. Его осмотрел дежурный врач, патологий не выявил и отправил домой.

На фото Геннадий Авдеев.

На следующий день в связи с ухудшением состояния на дом вызвали участкового врача, но не дождавшись его, в 15.40 вновь позвонили в скорую. После уговоров родственников Геннадия вновь отвезли в ЦРБ, где после продолжительного ожидания его принял дежурный врач-невролог С. Похилько. Но вместо осмотра, начал выяснять, по какой причине мужчина не работает и осуждать его за это. Родственники пациента возмутились и только после этого врач позвал специалиста Л. Касьян. Женщина в 19.03 провела обследование мозга Авдеева и поставила ему диагноз: «многоочаговые изменения головного мозга сосудистого характера. Лейкоареоз, открытая гидроцефалия».

Ознакомившись в результатами обследования, С.Похилько заявил, что мест для госпитализации нет и назначил пациенту уколы и четыре вида таблеток. Сказал, что лечение надо продолжать 2 месяца.

Мария Скотникова – Лечение начали в тот же день. Но ему становилось только хуже. При попытках встать с кровати папа падал, стали отказывать правые рука и нога, – рассказывает Мария Скотникова. – Утром следующего дня вновь вызвали участкового врача. Примерно в 13 часов пришёл участковый врач М. Рахимов. Спросил давление и чем лечим. Сказал продолжать лечение и заверил, что папа поднимется. Но состояние папы продолжало ухудшаться.

В 15.23 родственники вновь вызвали скорую, настаивали на госпитализации, но и приехавшая на вызов фельдшер отказала, сославшись на приближение праздников.

– В праздничные дни мы продолжили лечение, но 13 июня рука и нога с правой стороны у него отказали совсем, он не мог говорить и нарушился процесс глотания, отправлялся под себя. В 13.49 мы вызвали скорую, но нам отказали даже в вызове. В 14.59 добились вызова скорой, но приехавшая фельдшер Карина Левочкина вновь отказала в госпитализации. Она померила давление и взяла кровь на сахар. На вопрос о перспективах выздоровления она ответила, что папа больше не встанет и скоро умрёт.

14 июня в 10 часов мы отнесли папу в машину и отвезли его в приёмный покой.

Геннадия Авдеева осмотрела врач-невролог Наталья Порывкина и срочно госпитализировала в реанимацию неврологическое отделение. После обследования на следующий день она уточнила диагноз – «инсульт».

– Порывкина боролась за его жизнь, но 1 июня в 18.15 часов папа скончался. В справке о смерти было сказано, что причиной смерти стал отек мозга, вызванный инфарктом мозга и тромбозом мозговых артерий. Мы считаем ненадлежащее исполнение своих обязанностей медиками скорой, участковым врачом и больницей. И это привело к смерти близкого нам человека. Если бы медики не потеряли столько времени, то, возможно, трагедии можно было избежать. Он угасал у нас на глазах, а мы не могли ему ничем помочь! – добавляет Мария Скотникова.

В связи с этим женщина и ее мать обратились в суд с требованием возместить им моральный ущерб.

Видео подготовлено редакцией портала «Алексин градъ».