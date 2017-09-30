В УМВД рассказали подробности массового ДТП в Туле

Фото Оксаны Грудининой, видео пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Сегодня в 10.15 на перекрёстке ул.Жаворонкова и пр. Ленина столкнулись автомобили Saab и Peugeot с последующим столкновением Suzuki. В результате происшествия пострадал водители Saab и Peugeot, а также двое пассажиров Peugeot - женщина и 3-летняя девочка (ребёнок находился в салоне в детском удерживающем устройстве).

Поскольку авария произошла у здания региональной полиции, то первыми на месте ДТП оказались сотрудники УМВД России по Тульской области. Сотрудники управления услышали пронзительный визг тормозов и громкий удар. На проезжей части на несколько метров друг от друга разметало два легковых автомобиля Saab и Peugeot, а третий - Suzuki остался стоять на с повреждением левого заднего колеса.

Первыми на помощь кинулись сотрудники тыловой службы регионального УМВД Павел Мельников, Марина Кокарева, Михаил Хохлов, Андрей Егоров, Сергей Королев и Максим Кондуров. Прежде всего заглянули в Peugeot, автомобиль был поврежден сильнее всех. На заднем сидении увидели ребенка. К счастью, девочка оказалась пристегнута, видимых повреждений не было, она ни на что не жаловалась, только испуганно смотрела на незнакомых людей. Взяв малышку на руки, Марина Кокарева заметила у нее под носом кровь. Тогда было решено, не теряя времени, срочно доставить ребенка в детскую больницу на ул.Мира. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга.

Их коллеги действовали не менее оперативно и слаженно. Одновременно один вызывал «скорую», другие отключали клеммы аккумуляторов, чтобы предотвратить возгорание электропроводки, потому что два автомобиля были серьезно деформированы.

Водитель Peugeot также не имел видимых следов ранений, самостоятельно передвигался, но находился в шоковом состоянии и не мог пояснить, как произошла авария.

Сложнее всего оказалось помочь девушке, сидевшей на переднем пассажирском сидении Peugeot. Она была сильно зажата в смятой машине, кричала от боли, на руке открытый перелом, неестественно вывернута нога. Стражи порядка воспользовались аптечками из автомобилей. Наложили повязки, чтобы остановить кровотечение и закрыть рану. До приезда медиков разговаривали с ней, не давая потерять сознание.

В Saab был травмирован водитель. По предварительной информации у него переломы руки и ноги. Ему полицейские также оказали первую доврачебную помощь.

Машины скорой помощи и МЧС приехали через несколько минут. Медики выразили благодарность за своевременное начало спасательных мероприятий.