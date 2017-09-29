На каких улицах Тулы дали отопление?
Публикуем список адресов.
По состоянию на утро 29 сентября в Туле запустили 164 котельных из 179.
Тепло поступает в 859 многоквартирных жилых домов следующих улиц:
Зареченский территориальный округ
- ул. Арсенальная – частично;
- ул. Большая – частично;
- ул. Галкина - частично;
- пр-д Гарнизонный - полностью;
- ул. Гагарина - частично;
- ул. Демидовская – частично;
- ул. Литейная - частично;
- ул. Луначарского - частично;
- ул. М.Горького - частично;
- ул. Максимовского - частично;
- ул. Октябрьская - частично;
- ул. Пузакова - частично;
- ул. Курковая - частично;
- ул. Ряжская - частично;
- ул. Штыковая - частично;
- ул. Комсомольская - частично;
- ул. М.Гончары - частично;
- ул. Нормандии – Неман - частично;
- ул. Токарева - частично;
- пр-д Промышленный - частично;
- ул. Железнодорожная - частично;
- ул. Хомяковская - частично;
- ст. Хомяково - частично;
- наб. Дрейера - частично;
- пер. Кирпичный – частично.
Центральный территориальный округ:
- пр. Ленина - частично;
- ул. Кауля – частично;
- ул. Перекопская – частично;
- ул. Михеева – частично;
- ул. Тимирязева – частично;
- ул. Л. Толстого – частично;
- ул. Вознесенского – частично;
- ул. Рязанская – частично;
- ул. Волоховская – частично;
- ул. Мезенцева – частично;
- ул. Н. Руднева – частично;
- ул. Некрасова – частично;
- п. Ильинка – частично;
- п. Петелино – частично;
- мкр Скуратовский – частично.
Пролетарский территориальный округ:
- ул. Немцова, частично;
- ул. Дементьева, частично;
- 2-й проезд Металлургов, частично;
- ул. Волкова, частично;
- ул. Шухова, частично.
Советский территориальный округ:
- ул. Агеева – частично;
- ул. Белкина – частично;
- ул. Болдина – частично;
- ул. Братьев Жабровых – частично;
- ул. Бундурина – частично;
- ул. Вересаева – частично;
- ул. Гоголевская – частично;
- ул. Демонстрации – частично;
- ул. Дмитрия Ульянова – частично;
- ул. Каминского – полностью;
- Красноармейский проспект – частично;
- ул. Лейтейзена – частично;
- проспект Ленина – частично;
- улица Ленина – частично;
- ул. Мира – частично;
- ул. Оружейная – частично;
- ул. Первомайская – частично;
- ул. Халтурина – частично;
- ул. Пушкинская – частично;
- ул. Революции – частично;
- ул. Смидович – частично;
- ул. Советская – частично;
- ул. Сойфера – частично;
- ул. Софьи Перовской – частично;
- ул. Ф. Смирнова – частично;
- ул. Тульского Рабочего Полка – частично;
- ул. Ф. Энгельса – частично;
- ул. 9 Мая – частично.
Привокзальный территориальный округ:
- ул. Г. Маргелова;
- ул. Демонстрации;
- ул. Дмитрия Ульянова – частично;
- Одоевское шоссе.
Подробная информация по отопительному периоду 2017-2018 годов – по ссылке. В данном разделе размещено Постановление администрации города Тулы от 26.09.2017 № 3053 «О начале отопительного периода 2017-2018 г. в муниципальном образовании город Тула», а также телефоны горячей линии администрации города и управляющих компаний.
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