На каких улицах Тулы дали отопление?

По состоянию на утро 29 сентября в Туле запустили 164 котельных из 179.

Тепло поступает в 859 многоквартирных жилых домов следующих улиц:

Зареченский территориальный округ

ул. Арсенальная – частично;

ул. Большая – частично;

ул. Галкина - частично;

пр-д Гарнизонный - полностью;

ул. Гагарина - частично;

ул. Демидовская – частично;

ул. Литейная - частично;

ул. Луначарского - частично;

ул. М.Горького - частично;

ул. Максимовского - частично;

ул. Октябрьская - частично;

ул. Пузакова - частично;

ул. Курковая - частично;

ул. Ряжская - частично;

ул. Штыковая - частично;

ул. Комсомольская - частично;

ул. М.Гончары - частично;

ул. Нормандии – Неман - частично;

ул. Токарева - частично;

пр-д Промышленный - частично;

ул. Железнодорожная - частично;

ул. Хомяковская - частично;

ст. Хомяково - частично;

наб. Дрейера - частично;

пер. Кирпичный – частично.

Центральный территориальный округ:

пр. Ленина - частично;

ул. Кауля – частично;

ул. Перекопская – частично;

ул. Михеева – частично;

ул. Тимирязева – частично;

ул. Л. Толстого – частично;

ул. Вознесенского – частично;

ул. Рязанская – частично;

ул. Волоховская – частично;

ул. Мезенцева – частично;

ул. Н. Руднева – частично;

ул. Некрасова – частично;

п. Ильинка – частично;

п. Петелино – частично;

мкр Скуратовский – частично.

Пролетарский территориальный округ:

ул. Немцова, частично;

ул. Дементьева, частично;

2-й проезд Металлургов, частично;

ул. Волкова, частично;

ул. Шухова, частично.

Советский территориальный округ:

ул. Агеева – частично;

ул. Белкина – частично;

ул. Болдина – частично;

ул. Братьев Жабровых – частично;

ул. Бундурина – частично;

ул. Вересаева – частично;

ул. Гоголевская – частично;

ул. Демонстрации – частично;

ул. Дмитрия Ульянова – частично;

ул. Каминского – полностью;

Красноармейский проспект – частично;

ул. Лейтейзена – частично;

проспект Ленина – частично;

улица Ленина – частично;

ул. Мира – частично;

ул. Оружейная – частично;

ул. Первомайская – частично;

ул. Халтурина – частично;

ул. Пушкинская – частично;

ул. Революции – частично;

ул. Смидович – частично;

ул. Советская – частично;

ул. Сойфера – частично;

ул. Софьи Перовской – частично;

ул. Ф. Смирнова – частично;

ул. Тульского Рабочего Полка – частично;

ул. Ф. Энгельса – частично;

ул. 9 Мая – частично.

Привокзальный территориальный округ:

ул. Г. Маргелова;

ул. Демонстрации;

ул. Дмитрия Ульянова – частично;

Одоевское шоссе.

Подробная информация по отопительному периоду 2017-2018 годов – по ссылке. В данном разделе размещено Постановление администрации города Тулы от 26.09.2017 № 3053 «О начале отопительного периода 2017-2018 г. в муниципальном образовании город Тула», а также телефоны горячей линии администрации города и управляющих компаний.