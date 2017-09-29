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На каких улицах Тулы дали отопление?

На каких улицах Тулы дали отопление?

Публикуем список адресов.

По состоянию на утро 29 сентября в Туле запустили 164 котельных из 179.

Тепло поступает в 859 многоквартирных жилых домов следующих улиц:

Зареченский территориальный округ

  • ул. Арсенальная – частично;
  • ул. Большая – частично;
  • ул. Галкина - частично;
  • пр-д Гарнизонный - полностью;
  • ул. Гагарина - частично;
  • ул. Демидовская – частично;
  • ул. Литейная - частично;
  • ул. Луначарского - частично;
  • ул. М.Горького - частично;
  • ул. Максимовского - частично;
  • ул. Октябрьская - частично;
  • ул. Пузакова - частично;
  • ул. Курковая - частично;
  • ул. Ряжская - частично;
  • ул. Штыковая - частично;
  • ул. Комсомольская - частично;
  • ул. М.Гончары  - частично;
  • ул. Нормандии – Неман - частично;
  • ул. Токарева - частично;
  • пр-д Промышленный - частично;
  • ул. Железнодорожная - частично;
  • ул. Хомяковская - частично;
  • ст. Хомяково - частично;
  • наб. Дрейера - частично;
  • пер. Кирпичный – частично.

Центральный территориальный округ:

  • пр. Ленина - частично;
  • ул. Кауля – частично;
  • ул. Перекопская – частично;
  • ул. Михеева – частично;
  • ул. Тимирязева – частично; 
  • ул. Л. Толстого – частично;
  • ул. Вознесенского – частично;
  • ул. Рязанская – частично;
  • ул. Волоховская – частично;
  • ул. Мезенцева – частично;
  • ул. Н. Руднева – частично;
  • ул. Некрасова – частично;
  • п. Ильинка – частично;
  • п. Петелино – частично;
  • мкр Скуратовский – частично.

Пролетарский территориальный округ:

  • ул. Немцова, частично;
  • ул. Дементьева, частично;
  • 2-й проезд Металлургов, частично;
  • ул. Волкова, частично;
  • ул. Шухова, частично.

Советский территориальный округ:

  • ул. Агеева – частично;
  • ул. Белкина – частично;
  • ул. Болдина – частично;
  • ул. Братьев Жабровых – частично;
  • ул. Бундурина – частично;
  • ул. Вересаева – частично;
  • ул. Гоголевская – частично;
  • ул. Демонстрации – частично;
  • ул. Дмитрия Ульянова – частично;
  • ул. Каминского – полностью;
  • Красноармейский проспект – частично;
  • ул. Лейтейзена – частично;
  • проспект Ленина – частично;
  • улица Ленина – частично;
  • ул. Мира – частично;
  • ул. Оружейная – частично;
  • ул. Первомайская – частично;
  • ул. Халтурина – частично;
  • ул. Пушкинская – частично;
  • ул. Революции – частично;
  • ул. Смидович – частично;
  • ул. Советская – частично;
  • ул. Сойфера – частично;
  • ул. Софьи Перовской – частично;
  • ул. Ф. Смирнова – частично;
  • ул. Тульского Рабочего Полка – частично;
  • ул. Ф. Энгельса – частично;
  • ул. 9 Мая – частично.

Привокзальный территориальный округ:

  • ул. Г. Маргелова;
  • ул. Демонстрации;
  • ул. Дмитрия Ульянова – частично;
  • Одоевское шоссе.

Подробная информация по отопительному периоду 2017-2018 годов – по ссылке. В данном разделе размещено Постановление администрации города Тулы от 26.09.2017 № 3053 «О начале отопительного периода 2017-2018 г. в  муниципальном образовании город  Тула», а также телефоны горячей линии администрации города и управляющих компаний.

Сюжет: Отопительный сезон-2017
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:29 +1
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