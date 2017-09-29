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Активисты «Свободной Тулы»: На улице Мосина по-прежнему пробки

Активисты «Свободной Тулы»: На улице Мосина по-прежнему пробки

Станислав Курский снял видео затора.

Своими мыслями и сопутствующими видео и картинками Станислав поделился с Myslo.

Ролик был записан 25 сентября в 18.43 на улице Мосина.

– По необходимости был вынужден поехать в Заречье со стороны улицы Болдина, и, поверив словам Александра Рубана из ГИБДД о том, что пробка на Мосина пропала, свернул туда, — рассказывает Стас. — Как видим на видео, «стоячок» конкретный! Интересно, в какое же время здесь наблюдали отсутствие пробки? Глубокой ночью?


 

Напомним, после перекрытия улицы Металлистов в Туле начальник отдела надзора УГИБДД по Тульской области Александр Рубан комментировал всем СМИ транспортную обстановку:

 

А что вы думаете о пробках на улице Мосина? Пишите в комментариях!

 

 

 

 

Сюжет: Металлистов стала пешеходной
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