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В Туле на улице Галкина из-за пожара обрушился дом
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Туле на улице Галкина из-за пожара обрушился дом

Причина происшествия выясняется.

Вчера, 28 сентября, серьезный пожар произошел в Туле на улице Галкина. В 22.26 о происшествии сообщили в службу спасения.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области, на место происшествия пять пожарных расчетов прибыли в 22.31. Спустя 20 минут пожар удалось потушить.

В результате происшествия дом сгорел и обрушился.

Сейчас причину пожара устанавливают специалисты.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:06 0
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