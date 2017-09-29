В Туле на улице Галкина из-за пожара обрушился дом

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Вчера, 28 сентября, серьезный пожар произошел в Туле на улице Галкина. В 22.26 о происшествии сообщили в службу спасения.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области, на место происшествия пять пожарных расчетов прибыли в 22.31. Спустя 20 минут пожар удалось потушить.

В результате происшествия дом сгорел и обрушился.

Сейчас причину пожара устанавливают специалисты.