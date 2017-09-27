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Владельцам электромобилей придется платить за парковку в Туле

Владельцам электромобилей придется платить за парковку в Туле

Речь идет о стоянке в зоне платного парковочного пространства.

Сегодня на заседании Тульской городской думы депутаты рассмотрели вопрос о внесении поправок в принятое ранее решение «Об организации платных городских парковок».
 
Изменения коснулись перечня автомобильного транспорта, который паркуется на определенных участках городской уличной сети на платных условиях. Теперь помимо автомобилей, грузовиков и мотоциклов, придется платить за парковку электромобиля. 
 
Кстати, было предложено ввести льготу в 50% на оплату абонемента для владельцев электромобилей. С такой инициативой выступил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин.
 
Кроме этого расширена зона платной парковки на улице Каминского. Теперь вместо небольшого участка от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса парковаться за деньги можно будет от ул. Пирогова до ул. Ф. Энгельса. В этом году этот участок на улице Каминского был отремонтирован. 
 
Убрать же из схемы платного парковочного пространства Тулы было предложено улицу Благовещенскую, поскольку на ней и так нет парковки. 

 

сегодня, в 12:16 0
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