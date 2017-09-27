Владельцам электромобилей придется платить за парковку в Туле

Речь идет о стоянке в зоне платного парковочного пространства.

Сегодня на заседании Тульской городской думы депутаты рассмотрели вопрос о внесении поправок в принятое ранее решение «Об организации платных городских парковок».

Изменения коснулись перечня автомобильного транспорта, который паркуется на определенных участках городской уличной сети на платных условиях. Теперь помимо автомобилей, грузовиков и мотоциклов, придется платить за парковку электромобиля.

Кстати, было предложено ввести льготу в 50% на оплату абонемента для владельцев электромобилей. С такой инициативой выступил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин.

Кроме этого расширена зона платной парковки на улице Каминского . Теперь вместо небольшого участка от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса парковаться за деньги можно будет от ул. Пирогова до ул. Ф. Энгельса. В этом году этот участок на улице Каминского был отремонтирован.